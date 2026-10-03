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सुर्खियां: किसानों पर मौसम का कहर; पंजाब-UP कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन; एशियाड पदक तालिका में भारत की छलांग

Sat, 03 Oct 2026 06:02 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 03 Oct 2026 06:02 AM IST
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Top Headline Today Important And Big News Stories Of 3 october 2026 Updates on amar ujala News In Hindi
देश-दुनिया की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला
महाराष्ट्र में मौसम की मार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। फसल खराब होने से घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। वहीं, कहीं सूखे तो कहीं बारिश से फसलों पर असर पड़ा है और बिजली की समस्या भी परेशानी बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेब की पैदावार 40 फीसदी घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्र मोना की राजनीतिक पारी पर भी नजर रहेगी। वहीं, ओलंपियन से नेता बने परगट सिंह का राजनीतिक सफर भी चर्चा में है। खेलों में भारत ने एक दिन में छह स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उधर, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। सीजेपी के प्रदर्शन में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत से भी सियासत गरमा गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बॉर्डर वॉल परियोजना पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मनोरंजन जगत में नुसरत भरूचा की देश वापसी की खबर है। वहीं, पुणे में सिप्ला के गोदाम का लाइसेंस रद्द होने से लेकर फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन और हुसैनीवाला बॉर्डर पर स्मार्ट मीटर की चिप चोरी तक एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें।
Top Headline Today Important And Big News Stories Of 3 october 2026 Updates on amar ujala News In Hindi
महाराष्ट्र में किसानों पर सूखे की मार - फोटो : अमर उजाला प्रिंट-ग्राफिक्स
महाराष्ट्र के किसानों की अंतहीन पीड़ा: फसल से ही घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई सबकुछ होनी थी; अब कुछ नहीं बचा
पिछले पांच वर्षों में धाराशिव के औसत भूजल स्तर में करीब 7.2 मीटर की गिरावट आई है। धाराशिव जिले की सभी आठ तहसील धाराशिव, तुलजापुर, कलंब, वाशी, भूम, परंडा, लोहारा और उमरगा सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है।  धाराशिव जिले के करजखेड़ा के किसान सोपन भोसले खेत में सूखे सोयाबीन के पौधे उखाड़ रहे हैं। हाथ में पौधा है और सामने साढ़े चार एकड़ जमीन। इसी जमीन से परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं। पत्नी मंगल भोसले और बहू प्रतिभा के साथ खेत में खड़े बलिराम कहते हैं, सोयाबीन और गन्ने से होने वाली आमदनी से घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अगले मौसम की खेती का हिसाब जुड़ा हुआ था...अब कुछ नहीं बचा। पढ़ें पूरी खबर 
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कम बारिश का झटका - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
मौसम की बेरुखी पड़ने वाली है भारी: फसलों पर कहीं सूखे की आफत तो कहीं बारिश की मार...बिजली भी कर सकती है परेशान
देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। अल नीनो के असर से कमजोर मानसून के बाद अब बिजली की मांग बढ़ गई है। मांग और आपूर्ति में पांच गुना तक का अंतर आ गया है। साथ ही कोयले की किल्लत से भी मुसीबत बढ़ रही है। आगामी रबी सीजन में जब कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए मांग बढ़ेगी तो अनेक राज्यों में बिजली को लेकर हाहाकार मचना तय है। पढ़ें पूरी खबर 
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प्रतीक चित्र - फोटो : अमर उजाला
महंगा पड़ेगा सेब: इस बार 40 फीसदी कम हुई पैदावार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में खेती पर मौसम की मार
सेब इस बार महंगा बिकेगा। देश के दो शीर्ष उत्पादक राज्यों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सेब की पैदावार तेजी से घटी है। हिमाचल में पिछले साल के 4.07 लाख टन के मुकाबले इस साल सिर्फ 3.87 लाख टन सेब बाजार में पहुंचा है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में हालत और खराब है, जहां उत्पादन 40 फीसदी तक घटा है। पढ़ें पूरी खबर 
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यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
कौन हैं आराधना मिश्र मोना: बनाई गईं यूपी कांग्रेस की नई अध्यक्ष, नौ चुनाव जीत चुके इस 'अजेय नेता' की हैं बेटी
अगले साल की शुरुआत में अलग-अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल अभी से गर्म है। इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने अजय राय को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाकर अब आराधना मिश्र उर्फ मोना को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष पद सौंपा है। इस बड़े बदलाव को कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एक अहम कदम माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर 

कौन हैं परगट सिंह?: अकाली दल से शुरू हुई सियासी पारी, ओलंपियन से नेता बनने तक का सफर; पूरी राजनीतिक कहानी
भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी से लेकर पंजाब की सियासत में अपनी पहचान बनाने तक, परगट सिंह का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा है। ओलंपियन परगट 2012 में अकाली दल के टिकट पर चुनाव जीतकर राजनीति में आए, 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए और जालंधर कैंट से लगातार तीन बार विधायक चुने गए। अब कांग्रेस ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी है। पढ़ें पूरी खबर 
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