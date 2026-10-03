सुर्खियां: किसानों पर मौसम का कहर; पंजाब-UP कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन; एशियाड पदक तालिका में भारत की छलांग

महाराष्ट्र में मौसम की मार से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। फसल खराब होने से घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। वहीं, कहीं सूखे तो कहीं बारिश से फसलों पर असर पड़ा है और बिजली की समस्या भी परेशानी बढ़ा सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में सेब की पैदावार 40 फीसदी घटने से कीमतें बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष आराधना मिश्र मोना की राजनीतिक पारी पर भी नजर रहेगी। वहीं, ओलंपियन से नेता बने परगट सिंह का राजनीतिक सफर भी चर्चा में है। खेलों में भारत ने एक दिन में छह स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। उधर, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। सीजेपी के प्रदर्शन में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत से भी सियासत गरमा गई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की बॉर्डर वॉल परियोजना पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मनोरंजन जगत में नुसरत भरूचा की देश वापसी की खबर है। वहीं, पुणे में सिप्ला के गोदाम का लाइसेंस रद्द होने से लेकर फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन और हुसैनीवाला बॉर्डर पर स्मार्ट मीटर की चिप चोरी तक एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें।