आज के दिन: हरियाणा के भाजपा विधायकों से मिलेंगे पीएम मोदी, एशियाड भारत-पाकिस्तान के बीच गोल्ड मेडेल मैच

कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन आज से

5वां कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। पांच अक्तूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में वरिष्ठ नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय विचारक एक साथ आएंगे। सम्मेलन में लगभग 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय विचारक साथ उपस्थित रहेंगे। इस बार का सम्मेलन "अनिश्चितता के दौर में सुदृढ़ता" विषय के तहत आयोजित किया जा रहा है।