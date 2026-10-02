ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें वायरल होती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं और लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।





तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें चूहा कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में चूहा कहां पर छिपा है। अब देखना है कि क्या आप चूहा को खोज पाते हैं?

