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ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए

Fri, 02 Oct 2026 04:52 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Fri, 02 Oct 2026 04:52 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं।

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Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 9 Seconds
चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन टेस्ट: सोशल मीडिया पर अक्सर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें वायरल होती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन फोटोज आंखों को धोखा देने का काम करती हैं और लोगों को कन्फ्यूज करती हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फोटोज को देखने के बाद ज्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस तस्वीर में क्या है? इन तस्वीरों को लेकर पूछे गए सवाल का बेहद कम लोग सही जवाब दे पाते हैं। अब इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।



तस्वीर को ऑप्टिकल इल्यूजन का बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। इस वायरल तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें चूहा कहां पर छिपा है। तेज दिमाग वाले लोग भी इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ही सही जवाब दे पाएं। आइए देखते हैं कि तस्वीर में चूहा कहां पर छिपा है। अब देखना है कि क्या आप चूहा को खोज पाते हैं?
 
Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 9 Seconds
चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए - फोटो : AI

सोशल मीडिया पर वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर को लोग खूब पसंद करते हैं। इसके साथ ही इनमें मिले चैलेंज को पूरा करने में लोगों को मजा आता है। हालांकि चैलेंज को बहुत कम लोग ही पूरा कर पाते हैं। अब आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस तस्वीर में चूहा कहां पर है। आप अपनी नजर को चारों तरफ दौड़ाइए और उसे खोजिए। चूहा को खोजने के लिए 9 सेकेंड का समय दिया गया है। 
 

Optical Illusion IQ Test Brain Test Can You Spot rat in 9 Seconds
चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए - फोटो : AI

तस्वीर में चूहा को आप जितनी जल्दी खोजेंगे, आपका दिमाग उतना ही तेज माना जाएगा। चूहा को खोजने में लोगों का दिमाग घूम गया है। अगर इस तस्वीर को बाज की नजर से देखते हैं तो आसानी से छिपे चूहा को खोज पाएंगे।

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चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए - फोटो : AI

ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीरों में चीजें अक्सर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आती हैं। इस वायरल तस्वीर के साथ भी कुछ ऐसा ही है जिसको देखने के बाद अधिकतर लोग कन्फ्यूज हो गए हैं। हालांकि ऐसे तस्वीरें हमारे दिमाग की अच्छी खासी कसरत कराती हैं। अगर आप किसी का आईक्यू लेवल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह तस्वीर बिल्कुल सटीक है।

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चूहा को खोजने में बड़े-बड़े सूरमा फेल, जीनियस हैं तो 9 सेकेंड में ढूंढकर दिखाइए - फोटो : AI

यह वायरल तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसमें छिपे चूहा को खोजना मुश्किल काम है। इसके लिए आपको अपने दिमाग पर काफी जोर डालने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप चूहा को खोज सकते हैं। अगर आप चूहा को नहीं खोज पाते हैं, तो खबर की आखिर तस्वीर में पीले घेरे के अंदर चूहा को देख सकते हैं।

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