ट्रंप का बड़ा फैसला: ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' किया, कनाडा से तनाव के बीच क्यों लिया फैसला?

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें ओंटारियो झील का नाम बदलकर 'लेक अमेरिका' करने की बात है। ट्रंप ने कहा कि यह बदलाव तुरंत लागू होगा। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।