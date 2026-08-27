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Top News: नेपाल में बाढ़ से 150+ लोगों की मौत, ठग सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार; मोदी कैबिनेट विस्तार की तैयारी

Thu, 27 Aug 2026 05:18 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 27 Aug 2026 05:18 AM IST
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आज की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मचाई है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 750 से अधिक लोग लापता हैं। वहीं, मोदी कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। इसमें युवाओं और महिलाओं को ज्यादा जगह मिल सकती है। 70 साल से अधिक उम्र वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। उधर, सरकारी राशन योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 56 लाख आयकरदाता और 7 लाख जीएसटी कारोबारी राशन लेते मिले हैं। भाजपा नेता व अभिनेत्री कंगना रनौत ने बाबा रामदेव, राहुल गांधी और कृति सेनन पर पलटवार किया है। मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को लेकर विवाद के बीच आरएसएस ने बयान दिया है। बैंकिंग में डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए जल्द नया तंत्र लागू होने की तैयारी है। संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देशभर में नया नेटवर्क बनाया जाएगा। सरकार इस पर 732 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, सोना महंगा होने से गहनों के बाजार में भी बदलाव आया है। कम वजन की खरीदारी बढ़ी है, जबकि खरीदारी का मूल्य 40 फीसदी बढ़ा है। उधर, दूसरी छमाही में रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र में बंपर नौकरियों के आसार हैं। एफएमसीजी क्षेत्र भी आगे रहने की उम्मीद है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से बात की है। दोनों के बीच काला सागर में व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। अमेरिका ने नेपाल की बाढ़ पर मदद की पेशकश की है। कनाडा ने भी नेपाल के साथ एकजुटता जताई है। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें
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नेपाल से तिब्बत तक तबाही का मंजर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
नेपाल त्रासदी: बाढ़ ने मचाई भीषण तबाही, 150+ लोगों की मौत; 750 से ज्यादा अभी भी लापता, यूपी-बिहार में अलर्ट
नेपाल में तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई। नेपाल पुलिस के अनुसार, बाढ़ में 157 लोगों की मौत हो गई है और 750 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। बाढ़ से कई महत्वपूर्ण पुल बह गए और करीब एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। पढ़ें पूरी खबर
 
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सुकेश चंद्रशेखर दोषी - फोटो : अमर उजाला
ठग सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार: सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर किया था फोन, धमकी दी', आज तीस हजारी अदालत सुनाएगी सजा
तीस हजारी कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को एक न्यायिक अधिकारी पर दबाव बनाने और सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर फोन करने के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना कि सुकेश ने खुद को पहले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज के निजी सचिव और बाद में जज के रूप में पेश किया और न्यायिक अधिकारी से उसे जल्द जमानत देने का दबाव बनाया। जमानत नहीं देने पर अधिकारी को पेशेवर नुकसान की धमकी भी दी गई। पढ़ें पूरी खबर
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पीयूष गोयल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
एक्सक्लूसिव: पीयूष गोयल बोले- निवेश नहीं, व्यापार घाटे के आंकड़ों से होगी जापान-भारत संबंधों की अगली परीक्षा
भारत और जापान के रिश्ते की अगली परीक्षा निवेश की घोषणाओं से नहीं, व्यापार घाटे के आंकड़े से होगी। टोक्यो पीछे छूट चुका था, शिंकानसेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के सामने यही सवाल था। तीन दिन की इस यात्रा में उनके साथ भारत का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल था। दो सौ से ज्यादा उद्योगपति और अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि। मकसद जापान से निवेश मांगना भर नहीं था। मकसद उन गांठों को खोलना था जो बाजार पहुंच, प्रमाणन और पुराने नियमों से बंधी हैं। पढ़ें पूरी खबर
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पीएम नरेंद्र मोदी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई (फाइल)
मोदी कैबिनेट विस्तार की तैयारी: युवाओं-महिलाओं को मिलेगी जगह, 70+ उम्र के मंत्रियों पर क्या होगा फैसला?
मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में युवा व महिलाओं को अधिक जगह मिलेगी। मंत्रिमंडल को युवा बनाने के लिए जहां बुजुर्ग मंत्रियों की संख्या घटेगी, वहीं महिला मंत्रियों की संख्या 7 से 12 करने और नए सहयोगियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए मंत्रियों की संख्या 75 करने की योजना है। पढ़ें पूरी खबर
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