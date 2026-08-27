Top News: नेपाल में बाढ़ से 150+ लोगों की मौत, ठग सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार; मोदी कैबिनेट विस्तार की तैयारी

नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मचाई है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 750 से अधिक लोग लापता हैं। वहीं, मोदी कैबिनेट विस्तार की तैयारी है। इसमें युवाओं और महिलाओं को ज्यादा जगह मिल सकती है। 70 साल से अधिक उम्र वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। उधर, सरकारी राशन योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 56 लाख आयकरदाता और 7 लाख जीएसटी कारोबारी राशन लेते मिले हैं। भाजपा नेता व अभिनेत्री कंगना रनौत ने बाबा रामदेव, राहुल गांधी और कृति सेनन पर पलटवार किया है। मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को लेकर विवाद के बीच आरएसएस ने बयान दिया है। बैंकिंग में डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए जल्द नया तंत्र लागू होने की तैयारी है। संक्रामक बीमारियों की जांच के लिए देशभर में नया नेटवर्क बनाया जाएगा। सरकार इस पर 732 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, सोना महंगा होने से गहनों के बाजार में भी बदलाव आया है। कम वजन की खरीदारी बढ़ी है, जबकि खरीदारी का मूल्य 40 फीसदी बढ़ा है। उधर, दूसरी छमाही में रियल एस्टेट और आईटी क्षेत्र में बंपर नौकरियों के आसार हैं। एफएमसीजी क्षेत्र भी आगे रहने की उम्मीद है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर से बात की है। दोनों के बीच काला सागर में व्यापार और जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा हुई। अमेरिका ने नेपाल की बाढ़ पर मदद की पेशकश की है। कनाडा ने भी नेपाल के साथ एकजुटता जताई है।