Top News: दिल्ली-NCR में स्वाइन फ्लू संक्रमण बढ़ा; 800 मीट्रिक टन की पहली खेप से सस्ता होगा प्याज; सुर्खियां

प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच 800 मीट्रिक टन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसे 35 रुपये किलो की रियायती दर पर बेचने की तैयारी है। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में स्वाइन फ्लू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नोएडा में एक दिन में 105 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में तेज बुखार से बच्चे की मौत और 30 छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने से चांदीपुरा वायरस को लेकर चिंता बढ़ गई है। उधर, रेलवे ने तीन साप्ताहिक विशेष ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। चीनी की थोक कीमत 55 रुपये किलो होने का दावा किया गया है। भारत-श्रीलंका टेस्ट में बारिश का साया बना हुआ है। अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर के बयान से भी चर्चा तेज है। आईआईटी और आईआईएम में छात्रों की आत्महत्या का मामला भी चिंता बढ़ा रहा है। मनोरंजन में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर उत्साह है। बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में आईपीएल के नए चेयरमैन के चुनाव पर नजर रहेगी।