35 रुपये प्रति किलो मिलेगा प्याज: कांदा एक्सप्रेस के जरिये रियायती दरों पर आपूर्ति करने की कोशिश, योजना क्या?

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प्याज की ढुलाई के लिए कांदा एक्सप्रेस से महाराष्ट्र के नासिक से बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति की जा रही है। बाजार में अनियंत्रित कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। देश भर में प्याज का औसत खुदरा मूल्य 43 से 45 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो एक साल पहले करीब 27 रुपये था। थोक मूल्य एक साल पहले 21.23 रुपये के मुकाबले 35.58 रुपये हो गया है।देश में 4500 खुदरा विक्रय केंद्र...देश में राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के करीब 4500 खुदरा विक्रय केंद्र हैं। जबकि नैफेड के दिल्ली एनसीआर में 12 स्टोर हैं। बाकी मोबाइल वैन और ट्रक से प्याज की बिक्री होगी। केंद्रीय भंडार के देश भर में 114 स्टोर हैं। इससे पहले 2024-25 में भी प्याज के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाई गई थी।