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सुर्खियां: टाइगर श्रॉफ पर हमले के 4 और आरोपी पकड़े गए; जियो का मेगा IPO; हरियाणा में उधार पर चल रहा मिड-डे मील
त्योहारी सीजन में जियो प्लेटफॉर्म समेत पांच कंपनियों के आईपीओ बाजार में उतरने जा रहे हैं। इनमें जियो का 30,213 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। उधर, अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने दो महिलाओं समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली में दशहरे के बाद सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है और 24-25 अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाने के साथ बारिश की आशंका है। वहीं, हरियाणा के करीब 12 हजार स्कूलों में मिड-डे मील की 70 करोड़ रुपये की राशि छह महीने से बकाया है, जिसके चलते कई स्कूलों में शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं और कुछ जगह उधार लेकर भोजन की व्यवस्था की जा रही है। धार्मिक एकता का संदेश लेकर कन्याकुमारी से शुरू हुई मोरारी बापू की स्वस्तिक रामकथा यात्रा आठ राज्यों से होते हुए जम्मू पहुंच गई है। उधर, विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एआई से नौकरियां खत्म होने के बजाय करिअर की शुरुआती सीढ़ी पर असर पड़ रहा है और कंपनियों में भर्ती के अवसर संकरे हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव पर इस हफ्ते सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्ताव में छह अरब डॉलर के फ्रीज ईरानी फंड में आंशिक रियायत और परमाणु संयंत्रों के गोपनीय निरीक्षण की बात शामिल है। वहीं, सूडान और दक्षिण सूडान के बीच विवादित अबेई क्षेत्र में बाजार पर हुए ड्रोन हमले में 153 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ शैलेश पाटिल चाकूरकर की तस्वीर सामने आने के बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। उधर, दशहरे पर यामी गौतम दिल्ली की रामलीला में शामिल हुईं और रावण दहन किया, जबकि मुंबई में काजोल, जूही चावला और सोहा अली खान समेत कई सितारे दुर्गा पूजा पंडालों में पहुंचे। खेल जगत में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अस्मिता चालिहा और तन्वी शर्मा ने महिला एकल मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बना ली, जबकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
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जियो आईपीओ
- फोटो : amarujala.com
जियो का मेगा IPO आज: बाजार में दिवाली तक चार और कंपनियां उतरेंगी; ₹32 हजार करोड़ से अधिक जुटाएंगी तीन कंपनियां
इस त्योहारी सीजन में दलाल स्ट्रीट पर रोशनी और रौनक दोनों दोगुनी होने जा रही हैं। दिवाली से पहले जियो प्लेटफॉर्म समेत पांच आरंभिक सावर्जनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार में उतरने को तैयार हैं। जियो समेत इनमें से तीन आईपीओ के जरिये कुल 32 हजार करोड़ से अधिक रुपये जुटाए जाएंगे। इनमें से जियो का 30,213 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ बुधवार को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। आकार के मामले में यह देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर माना जा रहा है। कंपनी ने इसके लिए मूल्य दायरा 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है। पढ़ें पूरी खबर
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टाइगर पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया
- फोटो : एएनआई
टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच: दो महिलाओं समेत 4 और आरोपी गिरफ्तार, अभिनेता पर गोली चलाने के मामले में कार्रवाई
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हमले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने दो महिलाओं समेत चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभिनेता पर गोली चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने इस अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। चार लोगों को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को तीन दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस के हवाले किया गया। पढ़ें पूरी खबर
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दिल्ली में कोहरा और ठंड
- फोटो : अमर उजाला
दिल्ली: दशहरा से बढ़ी ठंड, 24-25 अक्तूबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होगी बादलों की आवाजाही, बारिश की आशंका
अक्तूबर के द्वितीय पाक्षिक में गुलाबी सर्दी राजधानीवासियों को सुबह-शाम की ठंड का अहसास कराने लगी है। पिछले एक सप्ताह से दिन में अधिकतम तापमान जहां 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं, दशहरे के दिन न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। नवंबर की शुरूआत में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पढ़ें पूरी खबर
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उधारी से चल रहा मिड-डे मील
- फोटो : अमर उजाला
लापरवाही: छह माह से 12 हजार स्कूलों की करीब 70 करोड़ रुपये की पोषण राशि बकाया, उधारी से चल रहा मिड-डे मील
हरियाणा के करीब 12 हजार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के मिड-डे मील की केंद्र के हिस्से की राशि अप्रैल से सितंबर तक अटकी हुई है। छह माह से भुगतान नहीं होने के कारण कई स्कूलों में शिक्षक अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं जबकि कुछ जगह उधार लेकर व्यवस्था चलानी पड़ रही है। करीब 70 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। नई भुगतान व्यवस्था के तहत स्पर्श पोर्टल सिस्टम लागू होने के चलते राशि फंसी हुई है। योजना के तहत खाद्य सामग्री समेत अन्य खर्चों पर हर माह करीब 10 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। दाल, मसाले, तेल, सोया चूरा और आटा जैसी सामग्री एग्रो की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। पढ़ें पूरी खबर
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