फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Shailesh Patil Priyanka Gandhi Pic comeback speculation father shivraj ex home minister UPA govt

महाराष्ट्र की सियासत: प्रियंका के साथ दिखे शैलेश पाटिल, राजनीतिक वापसी अटकलें; पिता रहे थे केंद्रीय मंत्री

Wed, 21 Oct 2026 03:30 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 21 Oct 2026 03:30 AM IST
सार

दिवंगत केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के बेटे शैलेश पाटिल एक तस्वीर में कांग्रेस की शीर्ष नेता गांधी परिवार की सदस्या प्रियंका गांधी के साथ देखे गए। प्रियंका के साथ शैलेष की तस्वीर ने राजनीतिक वापसी की अटकलें तेज कीं। हालांकि, शैलेश ने इसे खारिज करते हुए पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया।

विज्ञापन
Maharashtra Shailesh Patil Priyanka Gandhi Pic comeback speculation father shivraj ex home minister UPA govt
शैलेष और प्रियंका गांधी (फाइल) - फोटो : एक्स@ChakurkarPatil- एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिवंगत केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर के बेटे शैलेश पाटिल चाकूरकर की एक तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह तस्वीर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंगलवार को उनके फेसबुक खाते पर साझा की गई थी। इस पोस्ट से शैलेश के सक्रिय राजनीति में लौटने की अटकलें तेज हो गईं।

विज्ञापन

क्या तस्वीर का मकसद केवल त्योहार की शुभकामनाएं?

शैलेश पाटिल चाकूरकर पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रह चुके हैं। तस्वीर में कोई कैप्शन नहीं था, जिससे चर्चाओं को और बल मिला। हालांकि, शैलेश ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल, न तो कांग्रेस और न ही भाजपा से संबंधित हैं। शैलेश ने बताया कि यह तस्वीर केवल त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए साझा की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार के गांधी परिवार के साथ पुराने संबंध हैं। उन्होंने लोगों से इसे राजनीतिक रूप से न लेने का आग्रह किया। शैलेश ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक घोषणा होगी, तो वह प्रेस वार्ता करेंगे।

विज्ञापन

क्या पत्नी के भाजपा में शामिल होने से जुड़ा है मामला?

यह तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब उनकी पत्नी डॉ अर्चना पाटिल चाकूरकर मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थीं। अर्चना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लातूर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस नेता अमित देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। उनकी भाजपा में एंट्री के बाद, शैलेश या उनके पिता शिवराज पाटिल चाकूरकर सार्वजनिक रूप से उनके चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिखे।

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या शैलेश ने पत्नी का समर्थन किया?

शैलेश ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का नैतिक समर्थन किया था। हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके चुनाव अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक निष्क्रियता पर जोर दिया। शैलेश ने दोहराया कि वह किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed