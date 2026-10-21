महाराष्ट्र की सियासत: प्रियंका के साथ दिखे शैलेश पाटिल, राजनीतिक वापसी अटकलें; पिता रहे थे केंद्रीय मंत्री

दिवंगत केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकूरकर के बेटे शैलेश पाटिल चाकूरकर की एक तस्वीर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह तस्वीर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंगलवार को उनके फेसबुक खाते पर साझा की गई थी। इस पोस्ट से शैलेश के सक्रिय राजनीति में लौटने की अटकलें तेज हो गईं।

क्या तस्वीर का मकसद केवल त्योहार की शुभकामनाएं?

शैलेश पाटिल चाकूरकर पहले महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रह चुके हैं। तस्वीर में कोई कैप्शन नहीं था, जिससे चर्चाओं को और बल मिला। हालांकि, शैलेश ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल, न तो कांग्रेस और न ही भाजपा से संबंधित हैं। शैलेश ने बताया कि यह तस्वीर केवल त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए साझा की गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके परिवार के गांधी परिवार के साथ पुराने संबंध हैं। उन्होंने लोगों से इसे राजनीतिक रूप से न लेने का आग्रह किया। शैलेश ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक घोषणा होगी, तो वह प्रेस वार्ता करेंगे।

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क्या पत्नी के भाजपा में शामिल होने से जुड़ा है मामला?

यह तस्वीर ऐसे समय में सामने आई है जब उनकी पत्नी डॉ अर्चना पाटिल चाकूरकर मार्च 2024 में भाजपा में शामिल हुई थीं। अर्चना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लातूर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस नेता अमित देशमुख के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। उनकी भाजपा में एंट्री के बाद, शैलेश या उनके पिता शिवराज पाटिल चाकूरकर सार्वजनिक रूप से उनके चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं दिखे।

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क्या शैलेश ने पत्नी का समर्थन किया?

शैलेश ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का नैतिक समर्थन किया था। हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके चुनाव अभियान में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक निष्क्रियता पर जोर दिया। शैलेश ने दोहराया कि वह किसी भी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हैं।