सुर्खियां: दिल्ली-NCR में बारिश; इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च; एमपीएससी विवाद के बीच तुकाराम नए सचिव

दिल्ली में चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेता आंदोलन करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को एसआईआर और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सीजेआई सूर्यकांत से मिलने का समय नहीं मिला है। उधर, महाराष्ट्र में एमपीएससी छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने तुकाराम मुंढे को आयोग का नया सचिव बनाया है। वहीं, पंजाब के तरनतारन में ड्यूटी से घर लौट रहे एएसआई इकबाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले की खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि वहां सेना ही शासन और कानून है। वहीं, भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जीन-ल्यूक मेलेंशों ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए 16 साल की उम्र से मतदान का अधिकार देने की मांग की है। सूडान-मिस्र सीमा पर सोने की खदान पर हवाई हमले में 13 खनिकों की मौत और 28 लोगों के घायल होने की खबर है। गाजा में तीन साल बाद बच्चों का जीवनरक्षक कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है, लेकिन पहले के 45 बच्चों में से अब केवल 15 ही मिल पाए हैं। वहीं, अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने और अपनी आवाज उठाने की आजादी देने की बात कही है। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
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Delhi Protest
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विपक्ष लामबंद, दिल्ली में आंदोलन LIVE: आज कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं का हल्लाबोल, पुलिस कितनी तैयार?
चुनाव आयोग में कथित अनियमितता को लेकर विपक्ष लामबंद दिख रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में आंदोलन हो रहा है। आज विपक्षी दलों के गठबंधन- इंडिया ब्लॉक के नेताओं के मार्च, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। पढ़ें पूरी खबर
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सीजेआई ने राहुल गांधी को नहीं दिया मिलने का समय
- फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
राहुल गांधी-खरगे से नहीं मिलेंगे सीजेआई सूर्यकांत: एसआईआर और पुलिस कार्रवाई पर उठाने थे सवाल, क्या है मामला?
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी को मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह सोमवार को सीजेआई से मिलना चाहते थे। उन्हें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर बात करनी थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने राहुल गांधी के आधिकारिक ईमेल का जवाब देते हुए यह बात कही। पढ़ें पूरी खबर
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देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र
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एमपीएससी विवाद: छात्रों के आंदोलन पर सरकार का बड़ा कदम, तेज-तर्रार अफसर तुकाराम मुंढे बने नए सचिव
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षाओं और विभिन्न मांगों को लेकर पुणे में पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के मंत्री शिवेंद्रराजे ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर तेज तर्रार वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे को एमपीएससी का नया सचिव बनाए जाने की घोषणा की। पढ़ें पूरी खबर
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दम्माम हवाई अड्डे पर हमला
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सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमला: उड़ान का रास्ता बदला; हमले के पीछे कौन?
सऊदी अरब के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। हालांकि, अधिकारियों ने हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। दम्माम शहर फारस की खाड़ी के पास स्थित है। यह बहरीन और कतर के नजदीक है। यह बयान ऐसे समय आया, जब कुछ घंटे पहले ही अधिकारियों ने बताया था कि राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर हमला हुआ है। पढ़ें पूरी खबर