सुर्खियां: दिल्ली-NCR में बारिश; इंडिया ब्लॉक का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च; एमपीएससी विवाद के बीच तुकाराम नए सचिव

दिल्ली में चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेता आंदोलन करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को एसआईआर और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सीजेआई सूर्यकांत से मिलने का समय नहीं मिला है। उधर, महाराष्ट्र में एमपीएससी छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार ने तुकाराम मुंढे को आयोग का नया सचिव बनाया है। वहीं, पंजाब के तरनतारन में ड्यूटी से घर लौट रहे एएसआई इकबाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सऊदी अरब के दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले की खबर सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को घेरते हुए कहा कि वहां सेना ही शासन और कानून है। वहीं, भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जीन-ल्यूक मेलेंशों ने छात्र आंदोलन का समर्थन करते हुए 16 साल की उम्र से मतदान का अधिकार देने की मांग की है। सूडान-मिस्र सीमा पर सोने की खदान पर हवाई हमले में 13 खनिकों की मौत और 28 लोगों के घायल होने की खबर है। गाजा में तीन साल बाद बच्चों का जीवनरक्षक कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है, लेकिन पहले के 45 बच्चों में से अब केवल 15 ही मिल पाए हैं। वहीं, अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने लोकतंत्र में लोगों को सवाल पूछने और अपनी आवाज उठाने की आजादी देने की बात कही है। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-