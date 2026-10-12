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राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज: रक्षा मंत्री राजनाथ से लेकर सीएम योगी तक ने किया नमन, संघर्ष को किया याद

एएनआई डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: प्रशांत तिवारी Updated Mon, 12 Oct 2026 09:07 AM IST

सार डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, भजनलाल शर्मा, नायब सिंह सैनी और पुष्कर सिंह धामी ने भी लोहिया के विचारों और योगदान को याद किया।

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