'ये सरासर मूर्खता': विपक्ष के किस कदम पर भड़के हरीश साल्वे? बोले- अदालत को हथियार बना रहा इंडिया ब्लॉक

देश के जाने-माने वकील और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने की कोशिश और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखी टिप्पणी की है। आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विपक्ष के इस कदम को ‘सरासर मूर्खता’ बताते हुए आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान अधिकार देता है, लेकिन उनका इस्तेमाल कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए।

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