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Hindi News ›   World ›   Saudi authorities say King Fahd International Airport in Dammam has been attacked

सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमला: उड़ान का रास्ता बदला; हमले के पीछे कौन?

Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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Saudi authorities say King Fahd International Airport in Dammam has been attacked
दम्माम हवाई अड्डे पर हमला - फोटो : एक्स/आरटी/वीडियो ग्रैब
सऊदी अरब के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। हालांकि, अधिकारियों ने हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
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दम्माम शहर फारस की खाड़ी के पास स्थित है। यह बहरीन और कतर के नजदीक है। यह बयान ऐसे समय आया, जब कुछ घंटे पहले ही अधिकारियों ने बताया था कि राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर हमला हुआ है।
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उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 ने बताया कि दम्माम हवाई अड्डे से कम से कम एक उड़ान का मार्ग बदलना पड़ा। यानी विमान को अपने तय हवाई अड्डे के बजाय किसी दूसरे हवाई अड्डे की ओर भेजा गया।


ये भी पढ़ें: यूएन में भारत की दो-टूक: पाकिस्तान को राजदूत मैथिली ने दिखाया आईना, कहा- वहां सेना ही शासन, सेना ही कानून

पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही पिछले एक सप्ताह से सऊदी अरब के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़ी सुविधाओं पर कई हमले करने का दावा कर रहे हैं।
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