सऊदी अरब के दम्माम एयरपोर्ट पर हमला: उड़ान का रास्ता बदला; हमले के पीछे कौन?
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काहिरा। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 12 Oct 2026 01:07 AM IST
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सऊदी अरब के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ है। हालांकि, अधिकारियों ने हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी।
दम्माम शहर फारस की खाड़ी के पास स्थित है। यह बहरीन और कतर के नजदीक है। यह बयान ऐसे समय आया, जब कुछ घंटे पहले ही अधिकारियों ने बताया था कि राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर हमला हुआ है।
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उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 ने बताया कि दम्माम हवाई अड्डे से कम से कम एक उड़ान का मार्ग बदलना पड़ा। यानी विमान को अपने तय हवाई अड्डे के बजाय किसी दूसरे हवाई अड्डे की ओर भेजा गया।
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पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही पिछले एक सप्ताह से सऊदी अरब के हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों और तेल से जुड़ी सुविधाओं पर कई हमले करने का दावा कर रहे हैं।
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दम्माम शहर फारस की खाड़ी के पास स्थित है। यह बहरीन और कतर के नजदीक है। यह बयान ऐसे समय आया, जब कुछ घंटे पहले ही अधिकारियों ने बताया था कि राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर हमला हुआ है।
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Blast ROCKS Saudi Arabia’s Dammam Intl Airport Saturday night Ansar Allah says airport was 1 of 4 targets struck in past day Saudi-led coalition says 'projectile fell' near airport https://t.co/eFX2d8fbl9— RTVisual (@RT_Visual_on_X) October 11, 2026
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उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 ने बताया कि दम्माम हवाई अड्डे से कम से कम एक उड़ान का मार्ग बदलना पड़ा। यानी विमान को अपने तय हवाई अड्डे के बजाय किसी दूसरे हवाई अड्डे की ओर भेजा गया।
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