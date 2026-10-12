केरलम में अलग-अलग हादसों में चार की मौत: टूरिस्ट वैन पलटने से दो की गई जान, ट्रेन की चपेट में आए दो छात्र

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पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना रात करीब 1.30 बजे सुल्तान बथेरी में 54वें मील पर हुई, जब वैन, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों सहित 15 लोग सवार थे। वैन केरल के पर्यटन स्थलों की यात्रा से लौट रही थी। मृतकों की पहचान रंजीत और भरत के रूप में हुई है।चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह पलट गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन वे सभी यात्रियों को बाहर नहीं निकाल सके क्योंकि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में अग्निशमन और बचाव सेवा के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, वाहन को काटकर खोला और सभी यात्रियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।पुलिस ने बताया कि रंजीत वाहन चला रहा था। अभी यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि भरत छात्र था या संस्थान का कर्मचारी। पुलिस ने बताया कि बचाए गए यात्रियों में से तीन की हालत गंभीर है। घटना की जांच चल रही है।एक अन्य दुखद घटना में, रविवार शाम यहां चेमनचेरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से स्कूल के दो छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कप्पड के विकास नगर की रहने वाली अवनीका (14) और तिरुवंगूर के रहने वाले पार्थिव (17) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार शाम करीब 6 बजे चेमनचेरी रेलवे स्टेशन के पास हुई।अवनीका तिरुवंगूर सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी। पुलिस ने बताया कि पार्थिव, जिसने उसी स्कूल से कक्षा 10 पूरी की थी, अठोली के एक अन्य स्कूल में 'प्लस वन' (11वीं कक्षा) की पढ़ाई कर रहा था। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है और यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि क्या यह आत्महत्या का मामला था।दोनों को रविवार शाम चेमनचेरी रेलवे स्टेशन पर एक साथ देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि वे करीबी दोस्त थे और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक साथ कई तस्वीरें पोस्ट की थीं। पुलिस ने बताया कि यह घटना ऐसी जगह पर हुई जहां आस-पास कोई घर नहीं था।शुरुआत में, पुलिस उन दो लोगों की पहचान नहीं कर पाई क्योंकि हादसे में उनके शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के, विस्तृत जांच के बाद रिश्तेदारों की मदद से शवों की पहचान की गई। जांच के हिस्से के तौर पर पुलिस दोनों परिवारों के बयान दर्ज करेगी।