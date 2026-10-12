6 मेट्रो स्टेशन बंद, सुरक्षा कड़ी, मार्च से पहले राहुल बोले- डरना नहीं

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वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी की है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने सीजेआई से मुलाकात की मांग की है। इस बीच, दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से छह स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया है, हालांकि इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेआई को ज्ञापन सौंपना चाहता है।

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