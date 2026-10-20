हिंदी जोक्स: महिला- मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, डॉक्टर का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

हिंदी जोक्स: तनाव और उससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हंसना चाहिए। हंसी तनाव से बचने में हमारी मदद करती है। हंसना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने में जोक्स और चुटकुले काफी मदद करते हैं। यही वजह है कि आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।
डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते ना तुम?
पप्पू- हां, अब बिल्कुल छोड़ दी है। कोई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूं।
डॉक्टर- बहुत अच्छे। और बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है?
पप्पू- जी, यह तो मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा है।
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वायरल फनी जोक्स
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महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में
बातें करने लगे हैं! क्या करूं?
डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का
मौका दीजिए!
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वायरल चुटकुले
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पत्नी ने पति को मैसेज किया- आपको पड़ोसन कैसी लगती है?
पत्नी को खुश करने के लिए पति- एकदम बंदरिया जैसी!
पत्नी- ठीक है तो आते समय मेरे लिए दो साड़ी लेते आना,
नहीं तो ये मैसेज पड़ोसन को दिखा दूंगी!
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर- लड़कियां अगर पराया धन हैं तो लड़के क्या होते है?
चिंकू- सर चोर होते हैं!
टीचर- वो कैसे?
चिंकू- क्योकि चोरों की नजरहमेशा पराये धन पर होती है।
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वायरल फनी जोक्स
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किसी शादी में पंडित जी ने दूल्हे का हाथ दुल्हन के हाथ में थमा दिया,
एक बच्चा ये देख रहा था,
उसने अपने पिता से पूछा - पिताजी दूल्हा और दुल्हन आपस में हाथ क्यों मिला रहे हैं ?
पिता ने उत्तर दिया - बेटा, पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हाथ जरूर मिलाते हैं।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)