हिंदी जोक्स: महिला- मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, डॉक्टर का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: तनाव और उससे होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हंसना चाहिए। हंसी तनाव से बचने में हमारी मदद करती है। हंसना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हंसने में जोक्स और चुटकुले काफी मदद करते हैं। यही वजह है कि आपको हंसाने के लिए हम कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे।



डॉक्टर- अब तो शराब नहीं पीते ना तुम?

पप्पू- हां, अब बिल्कुल छोड़ दी है। कोई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूं।

डॉक्टर- बहुत अच्छे। और बताओ यह तुम्हारे साथ कौन है?

पप्पू- जी, यह तो मैंने रिक्वेस्ट करने के लिए आदमी रखा है।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

महिला- डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में

बातें करने लगे हैं! क्या करूं?

डॉक्टर- उन्हें दिन में बोलने का

मौका दीजिए!





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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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