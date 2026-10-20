चुटकुले: सुहागरात को पत्नी से बोला मौंटी- तुम्हारी आंख में पूरा शहर दिख रहा, बीवी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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चुटकुले: अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा भी कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से आप तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं।



लड़का घर में खुशी से उछल रहा था

मां- क्या बात है बेटा आज बड़े खुश हो?

बेटा- बस पूछो मत मां

मां- सच बता क्या किया है इस बार?

बेटा- आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है

फिर क्या होना था...बेटे की जूते चप्पल से पिटाई...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सुहागरात को पत्नी का घूंघट उठाकर मौंटी रोमांटिक अंदाज में बोला...रमेश -हमे तुम्हारी आंख में पूरा शहर दिख रहा है।

मौंटी की पत्नी- देखना, आगे वाले चौराहे पे मेरा ब्वॉयफ्रेंड खड़ा है

मौंटी बेहोश!



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