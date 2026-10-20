चुटकुले: सुहागरात को पत्नी से बोला मौंटी- तुम्हारी आंख में पूरा शहर दिख रहा, बीवी का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

चुटकुले: अगर आप अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है। हंसने से त्वचा खूबसूरत रहती है और चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। हंसते समय शरीर की कैलोरी बर्न होती है जिससे मोटापा भी कम होता है। हंसने और मुस्कुराने से आप तनाव से भी दूर रहते हैं जिससे कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं।
लड़का घर में खुशी से उछल रहा था
मां- क्या बात है बेटा आज बड़े खुश हो?
बेटा- बस पूछो मत मां
मां- सच बता क्या किया है इस बार?
बेटा- आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है
फिर क्या होना था...बेटे की जूते चप्पल से पिटाई...
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मजेदार फनी जोक्स
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सुहागरात को पत्नी का घूंघट उठाकर मौंटी रोमांटिक अंदाज में बोला...रमेश -हमे तुम्हारी आंख में पूरा शहर दिख रहा है।
मौंटी की पत्नी- देखना, आगे वाले चौराहे पे मेरा ब्वॉयफ्रेंड खड़ा है
मौंटी बेहोश!
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वायरल फनी जोक्स
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पप्पू- मां क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं?
मां- नहीं पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो
पप्पू- क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया।
फनी जोक्स: मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? गप्पू का जवाब सुनकर कोमा में पहुंच गया
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पति- शादी के समय सात फेरे लेते वक्त
तुमने वचन दिया था और स्वीकार किया था कि
मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी।
पत्नी- तो क्या इतने लोगों के सामने तुमसे बहस करती।
देसी जोक्स: प्रेमिका ने प्रेमी को दी अपनी नौकरानी से शादी करने की सलाह, वजह जानकर लगाएंगे ठहाके
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वायरल फनी जोक्स
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महिला- बाबा, कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे पति की उम्र लंबी हो?
बाबा- आप हफ्ते में चार दिन मौन व्रत रखा करो।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)