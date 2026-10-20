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जोक्स: साली- कल शाम को दीदी आपको इतना क्यों पीट रही थी? जीजा का जवाब सुनकर उड़े होश

Tue, 20 Oct 2026 02:38 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 02:38 PM IST
सार

जोक्स: इन दिनों जिंदगी इतनी भागभागम हो चुकी है कि मानसिक तनाव से बचना एक चुनौती बन गया है। अगर आप मानसिक तनाव से बचना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसना शुरू कर दीजिए। हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपकी हंसी छूट जाएगी। 

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jija sali jokes Sister in law asked to brother in law Why was Didi beating you so much yesterday evening
जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हम अपना खान-पान अच्छा रखते हैं। इसी तरह स्वस्थ रहने के लिए तनाव मुक्त रहना भी जरूरी है। तनाव से दूर रहने में हंसी काफी मदद करती है। जब आप हंसते हैं, तो शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है और शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई भी अधिक होने लगता है। हंसी एक ऐसी दवा है, जो मन और शरीर दोनों को सेहतमंद रखती है। इसलिए हम सभी को हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। 



पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर
अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,
गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है,
मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,
पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो साले मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है,
तेरी बहन को.....
 
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jija sali jokes Sister in law asked to brother in law Why was Didi beating you so much yesterday evening
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली- कल शाम को दीदी आपको इतना क्यों पीट रही थी?
जीजा- क्या बताऊं सरकारी नौकरी करते करते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है।
साली- लेकिन हुआ क्या?
जीजा- कल गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दी।
साली फिर तो आपको पीटकर अच्छा किया।


 

jija sali jokes Sister in law asked to brother in law Why was Didi beating you so much yesterday evening
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो?
छात्र- क्योंकि पढाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है...
पहला कारण- डर से
दूसरा कारण- शौक से और, बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते तो किसी के बाप से नहीं।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पप्पू की छत टपक रखी थी ठीक डाइनिंग टेबल के ऊपर।
प्लम्बर ने पूछा- आपको कब पता चला कि छत टपक रही है?
शराबी- जब कल रात को मेरा पैग 3 घंटे तक खत्म नहीं हुआ।

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jija sali jokes Sister in law asked to brother in law Why was Didi beating you so much yesterday evening
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी
जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला,
थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है
फिर क्या था मण्डप में दे चप्पल, दे चप्पल......

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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