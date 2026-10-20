जोक्स: साली- कल शाम को दीदी आपको इतना क्यों पीट रही थी? जीजा का जवाब सुनकर उड़े होश

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हम अपना खान-पान अच्छा रखते हैं। इसी तरह स्वस्थ रहने के लिए तनाव मुक्त रहना भी जरूरी है। तनाव से दूर रहने में हंसी काफी मदद करती है। जब आप हंसते हैं, तो शरीर में रक्त संचार तेजी से होता है और शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई भी अधिक होने लगता है। हंसी एक ऐसी दवा है, जो मन और शरीर दोनों को सेहतमंद रखती है। इसलिए हम सभी को हर दिन खुलकर हंसना चाहिए।



पप्पू- यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे पर

अपनी बहन की नयी हीरे की अंगूठी चुरा के दे दी,

गप्पू (थप्पड़ मार के)- अबे तेरी बहन ही मेरी गर्लफ्रेंड है,

मैंने ही उसको वो महंगी अंगूठी दी थी,

पप्पू (थप्पड़ मार के)- तो साले मरता क्यों है, तेरे ही घर में ही तो वापस की है,

तेरी बहन को.....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

साली- कल शाम को दीदी आपको इतना क्यों पीट रही थी?

जीजा- क्या बताऊं सरकारी नौकरी करते करते मेरा भी दिमाग खराब हो गया है।

साली- लेकिन हुआ क्या?

जीजा- कल गर्लफ्रेंड को लेटर लिखा और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्नी को भी भेज दी।

साली फिर तो आपको पीटकर अच्छा किया।







3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik