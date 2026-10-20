फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi

फनी जोक्स: मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? गप्पू का जवाब सुनकर कोमा में पहुंच गया

Tue, 20 Oct 2026 03:48 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 03:48 PM IST
सार

फनी जोक्स: अगर आप तनाव से बचना है, तो हर दिन सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसना हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को रोजाना हंसने की सलाह देते हैं। आपको हंसाने के लिए लिए हम जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं। 

विज्ञापन
Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले लोगों की हंसाने में काफी मदद करते हैं। यही वजह है कि हम आपको हंसाने के लिए अक्सर कुछ नए और मजेदार जोक्स लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का मजेदार सिलसिला। 



चिंटू और मिंटू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे
टीचर- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा है?
चिंटू- मैम फिर आप कहोगी कि तुम दोनों ने नकल मारी है....
 
Trending Videos
Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?
गप्पू- मैं हॉस्टल में रहता हूं ना
मास्टर- तो
गप्पू- हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूं
हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना...
 

Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

एग्जाम शुरू होते ही बच्चे ने पेपर पर सुसु कर दिया
यह देख मैडम बोली- तुमने पेपर पर सुसु क्यों कर दिया,
बच्चा बोला- मां ने कहा था
एग्जाम में पेपर मिलने के बाद जो पहले आए वही करना,
इसके लिए पहले सू-सू किया...

देसी जोक्स: प्रेमिका ने प्रेमी को दी अपनी नौकरानी से शादी करने की सलाह, वजह जानकर लगाएंगे ठहाके

विज्ञापन
विज्ञापन
Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- कल मैं सूरज पर लैक्चर देने जा रही हूं, तुम लोग क्लास मिस मत करना
पप्पू- मैं नहीं आ पाऊंगा मैडम..
टीचर- क्यूं?
पप्पू- वो क्या है कि मेरी मम्मी मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगी...

हिंदी जोक्स: महिला- मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, डॉक्टर का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

विज्ञापन
Teacher Why didn't you do your homework? Gappu gave funny answer Teacher student jokes in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik
मां- आधी रात को कमरे में आकर बोली
बेटा तुझे पता है, कि पेट्रोल सस्ता हो गया है?
बेटा- हां मां, तो?
मां- चुपचाप फोन बंद कर के सो जा
नहीं तो तेरे फोन पर पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगी.....


(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed