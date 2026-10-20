फनी जोक्स: मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? गप्पू का जवाब सुनकर कोमा में पहुंच गया

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: जोक्स और चुटकुले लोगों की हंसाने में काफी मदद करते हैं। यही वजह है कि हम आपको हंसाने के लिए अक्सर कुछ नए और मजेदार जोक्स लेकर आते हैं। आज भी कुछ वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का मजेदार सिलसिला।



चिंटू और मिंटू दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे

टीचर- तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग-अलग क्यों लिखा है?

चिंटू- मैम फिर आप कहोगी कि तुम दोनों ने नकल मारी है....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?

गप्पू- मैं हॉस्टल में रहता हूं ना

मास्टर- तो

गप्पू- हॉस्टल में होमवर्क कैसे कर सकता हूं

हॉस्टल वर्क देना चाहिए था ना...



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik