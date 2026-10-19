फनी जोक्स: बस में सीट के लिए लड़ रही लड़कियां कंडक्टर की बात सुनकर पूरे रास्ते खड़ी रहीं, पढ़िए वायरल जोक्स

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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फनी जोक्स: हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



मास्टर जी- पप्पू, तुम्हारे पड़ोस के दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं...?

पप्पू- सर वो गुजर गए...!

मास्टर जी- अरे, क्या हुआ था उन्हें...?

पप्पू- वो टीवी पर योग सीखाने वाले बाबा को देखकर योगा कर रहे थे...!

मास्टर जी- अच्छा, फिर...?

पप्पू- बाबा ने निर्देश दिया गहरी सांस अंदर लो और जब मैं कहूं तब बाहर छोड़ना...

मास्टर जी- अच्छा फिर...?

पप्पू- फिर क्या अचानक लाइट चली गई और

तीन घंटे बाद जब लाइट आई तब तक दादाजी चल बसे थे...!



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं

कंडक्टर- अरे क्यों लड़ रही हो,

जो उम्र में सबसे बड़ी है वो बैठ जाए

फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी ही रहीं



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik