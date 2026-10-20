देसी जोक्स: प्रेमिका ने प्रेमी को दी अपनी नौकरानी से शादी करने की सलाह, वजह जानकर लगाएंगे ठहाके

देसी जोक्स: हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव दूरा होती है। इसलिए हर किसी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हंसने के लिए आप कोई कॉमेडी मूवी देखकर हंस सकते हैं। इसके अलावा मजेदार जोक्स और चुटकुले हंसने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले और जोक्स लेकर आए हैं।
गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया
बॉयफ्रेंड तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
गर्लफ्रेंड- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी....
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वायरल फनी जोक्स
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लड़का- मैं उस लडकी से शादी करुंगा,जो मेहनती हो,
सादगी से रहती हो, घर को संवारकर रखती हो,
आज्ञाकारी हो।
प्रेमिका- मेरे घर आ जाना,ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है
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मजेदार फनी जोक्स
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बॉयफ्रेंड (गर्लफ्रेंड से)- डार्लिंग मुझे तुम्हारी आंखों में सारी दुनिया दिखाई देती है
पीछे से एक बूढ़ा ताऊ बोला- बेटा हमारी भूरी रंग की गाय नहीं मिल रही,
दिखे तो बताना...
हिंदी जोक्स: महिला- मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, डॉक्टर का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद
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वायरल जोक्स
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बॉयफ्रेंड- तुम लड़किया लव मैरिज क्यों करती हो?
गर्लफ्रेंड- अनजान नमूना मिलने से अच्छा है, जाना पहचाना मिल जाए
गर्लफ्रेंड- तुम लड़के लव मैरिज क्यों करते हो?
गर्लफ्रेंड- एनाकोंडा मिलने से अच्छा है की पहले से पाली हुई नागिन मिले...
जोक्स: साली- कल शाम को दीदी आपको इतना क्यों पीट रही थी? जीजा का जवाब सुनकर उड़े होश
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वायरल फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड (ब्वॉयफ्रेंड से)- तुम जानते हो मेरी एक-एक सांस पर हजारों लड़के मरते हैं
ब्वॉयफ्रेंड-थोड़ा टाइम निकाल कर ब्रश कर लिया करो,
हजारों मासूमों की जान बच जाएगी...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)