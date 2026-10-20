देसी जोक्स: प्रेमिका ने प्रेमी को दी अपनी नौकरानी से शादी करने की सलाह, वजह जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जोक्स - फोटो : Adobe Stock/ Amar Ujala







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देसी जोक्स: हंसी-मजाक करने से मानसिक तनाव दूरा होती है। इसलिए हर किसी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। हंसने के लिए आप कोई कॉमेडी मूवी देखकर हंस सकते हैं। इसके अलावा मजेदार जोक्स और चुटकुले हंसने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए ऐसे मजेदार चुटकुले और जोक्स लेकर आए हैं।



गर्लफ्रेंड ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया

बॉयफ्रेंड तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?

गर्लफ्रेंड- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी....



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़का- मैं उस लडकी से शादी करुंगा,जो मेहनती हो,

सादगी से रहती हो, घर को संवारकर रखती हो,

आज्ञाकारी हो।

प्रेमिका- मेरे घर आ जाना,ये सारे गुण मेरी नौकरानी में है



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik