Viral Jokes: दोस्त की खुशी देखकर संता ने किया कुछ ऐसा, जानकर नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Viral Jokes in Hindi: चिंता और मानसिक तनाव आपकी खुशी खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुश रहें। जोक्स और चुटकुले आपकी उदासी दूर करते हैं और जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के मजेदार सफर पर... संता- यार मुझे यकीन नहीं हो रहा है की तूने मुझे अपने घर बुलाकर इतनी बढ़िया दावत दी । बंता- ये तो मेरा फर्ज था दोस्त संता- मुझे एक चीज समझ नहीं आई यह तेरा कुत्ता मुझे देख के भौंक क्यों रहा है ? संता- लगता है इसने अपनी प्लेट पहचान ली है... इससे पहले की काटे जल्दी से खिसक ले

संता- यार बता I am going to toilet ka क्या मतलब होता है?

बंता- मैं शौचालय जा रहा हूं।

संता- ऐसे कैसे जाएगा.. पहले इसका मतलब बता कर जा...

जिससे भी पूछता हूं सबको शौचालय लग जाती है।