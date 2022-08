Viral Jokes: टीचर- आई लव यू शब्द का अविष्कार किस देश में हुआ? संता ने दिया मजेदार जवाब

1 of 7 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

विज्ञापन

Viral Jokes: हंसना और हंसाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समय निकाल हर दिन हंसे। हंसी एक दवा की तरह है जो कई बीमारियों से बचाती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा हंसाकर लोटपोट कर देंगे।



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है ना?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया।

महिला- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है ना।

संता- चौंककर हां, बिल्कुल सही।

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू।

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है। तू घर आ फिर बताती हुं तुझे।

2 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

टीचर- बताओ आई लव यू शब्द का अविष्कार किस देश में हुआ?

संता- चीन में।

टीचर- वो कैसे?

संता- इसमें सारे चाइनीज गुण हैं न कोई गारंटी, ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक..

विज्ञापन

3 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

संता समोसे को खोलकर सिर्फ अंदर का मसाला ही खा रहा

था।

बंता- अरे! तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा?

संता- अरे... मैं बीमार हूं ना,

डॉक्टर ने बाहर की चीजें खाने से मना किया है।





4 of 7 जोक्स - फोटो : Pixabay

पतियों को दुख इस बात का नहीं होता है कि श्रीमती घर का काम करवाती हैं

तकलीफ ये है कि काम हो जाने के बाद

सहेली से फोन पर कहती हैं- ये आदमी किसी काम का नहीं है।









विज्ञापन

विज्ञापन

5 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

जेलर- कल तुम्हें फांसी होगी..., बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है?

कैदी- मैं तरबूज खाना चाहता हूं।

जेलर- लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है।

कैदी- कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा।