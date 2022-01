Viral Jokes in Hindi: बंता ने संता से पूछा- तुम्हारी इतनी खुशी का राज क्या है, जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

लड़का- Hi लड़की- How are you?

लड़का- I am fine, Thank you. And You?

लड़की- मैं पूछ रही हूं How are you?

लड़का- मैंने reply तो किया I am fine।

लड़की- एक तो तुम लोगो को English आती नहीं, ऊपर से Hi वाले मैसेज करते हो।

लड़का- क्या मतलब?

लड़की- अरे मैं पूछ रही हूं How are you? मतलब की तुम कौन हो?

लड़का- सोरी बहन, माफ कर दो भाई समझ के…