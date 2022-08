आज के मजेदार जोक्स: लड़की और डॉक्टर की बातें सुनकर हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 7 जोक्स - फोटो : iStock

Today Funny Jokes: आज की व्यस्त जीवन में हंसना बेहद जरूरी है। अगर हम उदास रहते हैं, तो मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। इसलिए तनाव और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचने के लिए हम सभी को हर दिन हंसना चाहिए। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं।



बैंक में इंटरव्यू चल रहा था। ब्रांच मैनेजर पहले सवाल का जवाब सुनकर 200 से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट कर चुके थे। अब अंतिम 3 बचे थे…

पहले कैंडिडेट से मैनेजर- तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 1- सोहन सिंह

मैनेजर- Get out।

दूसरा कैंडिडेट से मैनेजर- तुम्हारा नाम क्या है?

कैंडिडेट 2- मेरा नाम पप्पू सिंह है।

मैनेजर- दफा हो जाओ।

मैनेजर- तुम्हारा नाम क्या है?

तीसरा कैंडिडेट कुछ नहीं बोला

मैनेजर- मैंने पूछा What’s your name?

कैंडिडेट फिर चुप मैनेजर- अबे अपना नाम बता।

मैनेजर- सर कृपया अपना नाम बताइए।

कैंडिडेट 3- मुझे नहीं पता, काउंटर नंबर 4 में पूछिए।

मैनेजर- बहुत खूब तुम इस पद के लिए एकदम सही हो… तुम्हारी नौकरी पक्की।

2 of 7

एक बार संता को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गये

अकबर- कौन हो तुम??

संता- महाराज मैं पप्पू हूं

अकबर- इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे??

संता- कुछ..कुछ नहीं महाराज (घबराते हुए)

अकबर - सैनिकों, इसे ले जाओ और बंदी बना दो

संता- महाराज रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ मुझे बंदा ही रहने दो।





3 of 7

लड़की- सुबह से चक्कर से आ रहे हैं।

डॉक्टर- तुम्हारी नब्ज तो ठीक चल रही है, एकदम घड़ी की तरह है।

लड़की- अरे नहीं, आपने गलती से नब्ज की जगह मेरी घड़ी पर हाथ रखा हुआ है।





4 of 7

टीचर- आज मैं क्विज प्रतियोगिता कर रही हूं

सभी बच्चे जल्दी-जल्दी जबाब देना

टीचर- बताओं मधुमक्खी हमें क्या देती है

बच्चा-शहद

टीचर- पतली बकरी क्या देती है

बच्चा- दूध...

टीचर- और मोटी भैंस हमें क्या देती है

बच्चा- होमवर्क

दे थप्पड़...दे थप्पड़...दे थप्पड़





5 of 7

पत्नी- जरा किचन से आना तो अचार की डिब्बा लेते आना

पति- यहां तो नहीं रखा है, मुझे नहीं दिख रहा

पत्नी- मुझे पहले ही पता था, तुम अंधे भी हो और कामचोर भी,

इसलिए पहले ही ले आई

पति- बेहोश...