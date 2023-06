आज के मजेदार जोक्स: पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? पति ने दिया गजब का जवाब

Jokes in Hindi - फोटो : अमर उजाला

Husband Wife Jokes in Hindi: हंसने से आप मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन नए जोक्स और चुटकुले ( New Jokes 2023) लेकर आते हैं। आज भी कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले (Majedar Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



संता अपना लेसन याद करके नहीं आया।

टीचर- अपना लेसन याद क्यों नहीं किया ?

संता- जी मैम, कल रात को जैसे ही पढ़ने बैठा, लाइट चली गई।

टीचर- तो फिर लाइट नहीं आई क्या ?

संता- आई, पर फिर से जैसे ही पढ़ने बैठा फिर चली गई।

टीचर- अरे तो फिर लाइट नहीं आई क्या?

संता- आई थी, पर मैं फिर इस डर से पढ़ने नहीं बैठा कि फिर से ना चली जाए!