आज के मजेदार जोक्स: चिंटू ने दिया इंग्लिश पढ़ने का चैलेंज, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

Funny Jokes: आजकल के व्यस्त जीवन में हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी हो गया है। दरअसल काम के दबाव में लोग खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं। ऐसे में लोग तरह-तरह की परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। वहीं हंसने से मन प्रसन्न रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर आप नियमित रूप से हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हंसी एक ऐसी दवा है, जो आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला..



चिंटू- अगर इंग्लिश आती है तो इसे Fast पढ़ कर दिखाओ

पिंटू- रुको बताता हूं

चिंटू- My A my They my They they my A my they na my

पिंटू- तेजी से इसे पढ़ने लगा

चिंटू पिंटू को रोकते हुए

यार इंग्लिश पढ़ने को बोला था तुम तो भीख मांगने लग गए