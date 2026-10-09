मजेदार चुटकुले: टीचर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि हो गई पिटाई

स्कूल और कॉलेज की जिंदगी में टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जितना खास होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी टीचर के सवालों से पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है तो कभी किसी स्टूडेंट का जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई, होमवर्क, परीक्षा और रिजल्ट के बीच होने वाली ऐसी छोटी-छोटी नोकझोंक ही स्कूल के दिनों को यादगार बनाती हैं। कई बार स्टूडेंट अपनी मासूमियत में ऐसा जवाब दे देते हैं कि टीचर भी सोच में पड़ जाते हैं। वहीं, कुछ टीचर भी अपने सवालों से बच्चों की हाजिरजवाबी का ऐसा टेस्ट लेते हैं कि पूरी क्लास ठहाके लगाने लगती है।
अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड़ और काम के तनाव से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के ये मजेदार जोक्स आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इनमें पढ़ाई से जुड़ी शरारतें हैं, समझदारी भरे जवाब हैं और ऐसी हल्की-फुल्की कॉमेडी है, जिसे परिवार के साथ भी पढ़ा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं टीचर-स्टूडेंट के मजेदार जोक्स, जो आपको अपने स्कूल के दिन याद दिला देंगे।
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर - बताओ, पढ़ाई करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है?
स्टूडेंट - सर, फायदा तो बहुत होता है।
टीचर - अच्छा, क्या फायदा?
स्टूडेंट - मम्मी-पापा की डांट सुनते समय कम से कम यह बहाना तो मिल जाता है कि पढ़ रहा था!
टीचर - तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट - सर, कल बिजली चली गई थी।
टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते।
स्टूडेंट - सर, माचिस ढूंढने में ही रात हो गई!
टीचर - परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है?
स्टूडेंट - सर, बहुत अच्छी!
टीचर - कितने चैप्टर पूरे कर लिए?
स्टूडेंट - सर, पूरे चैप्टर तो नहीं हुए, लेकिन पेपर देखकर घबराना कैसे नहीं है, इसकी पूरी तैयारी कर ली है!
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर - बताओ, सबसे समझदार इंसान कौन होता है?
स्टूडेंट - जो दूसरों की गलतियों से सीखता है।
टीचर - बहुत बढ़िया! और जो अपनी गलतियों से सीखता है?
स्टूडेंट - सर, वह थोड़ा देर से समझदार बनता है!
टीचर - तुम क्लास में सो क्यों रहे हो?
स्टूडेंट - सर, आपकी आवाज बहुत सुकून देती है।
टीचर - तो घर पर जाकर सो जाया करो।
स्टूडेंट - सर, घर पर आपकी आवाज सुनने के लिए फीस थोड़ी देता हूं!
टीचर - अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुम 2 आम मुझे दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
स्टूडेंट - 10 आम।
टीचर - वह कैसे?
स्टूडेंट - सर, मैं आम आपको क्यों दूंगा? मैंने मेहनत से खरीदे हैं!
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टीचर - तुमने छुट्टी के लिए आवेदन में लिखा है कि तुम्हारे दिमाग में दर्द है। यह कौन-सी बीमारी है?
स्टूडेंट - सर, बीमारी तो नहीं पता, लेकिन सोमवार को स्कूल आने का नाम सुनते ही शुरू हो जाती है!
टीचर - बताओ, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त क्यों होती हैं?
स्टूडेंट - क्योंकि वे कभी हमारी चुगली नहीं करतीं।
टीचर - बहुत खूब! और कुछ?
स्टूडेंट - जी सर, परीक्षा में भी सारी बातें बता देती हैं, बस हम ही उन्हें समय पर पढ़ते नहीं हैं!
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टीचर - तुम्हारे इतने कम नंबर क्यों आए?
स्टूडेंट - सर, मैंने सारे सवाल हल किए थे।
टीचर - फिर नंबर कहां गए?
स्टूडेंट - सर, लगता है मेरे जवाबों को भी मेरी तरह आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला!
टीचर - बताओ, जिंदगी में असफलता से क्या सीख मिलती है?
स्टूडेंट - सर, कोशिश करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए।
टीचर - बहुत अच्छी बात! यह तुम्हें किसने सिखाया?
स्टूडेंट - सर, पिछली परीक्षा के नंबरों ने!
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