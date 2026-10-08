जोक्स हिंदी: साली- जीजू, शादी से पहले दीदी कैसी थीं? जीजा का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Freepik







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जोक्स हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हंसी एक फ्री दवा की तरह है। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है जिससे वह तनाव से दूर रहता है। अगर आप मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहते हैं, तो हर दिन खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से कई गंभीर बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए हम सभी को दिन में जरूर एक बार हंसना चाहिए।



पति- जज साहिब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए वो बर्तन फेंक कर मारती है?

जज- बर्तन अभी मारना शुरू किया है या पहले से ही मार रही है।

पति- पहले से ही

जज- तो इतने साल बाद तलाक क्यों

पति- क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है।



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साली- जीजू, शादी से पहले दीदी कैसी थीं?

जीजा- बिल्कुल शांत

साली- और अब?

जीजा- अब मुझे शांत रहने नहीं देतीं..

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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