जोक्स हिंदी: साली- जीजू, शादी से पहले दीदी कैसी थीं? जीजा का जवाब पढ़कर लगाएंगे ठहाके

जोक्स हिंदी: स्वस्थ रहने के लिए हंसी एक फ्री दवा की तरह है। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है जिससे वह तनाव से दूर रहता है। अगर आप मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहते हैं, तो हर दिन खुलकर हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से कई गंभीर बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए हम सभी को दिन में जरूर एक बार हंसना चाहिए।
पति- जज साहिब, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए वो बर्तन फेंक कर मारती है?
जज- बर्तन अभी मारना शुरू किया है या पहले से ही मार रही है।
पति- पहले से ही
जज- तो इतने साल बाद तलाक क्यों
पति- क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है।
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मजेदार फनी जोक्स
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साली- जीजू, शादी से पहले दीदी कैसी थीं?
जीजा- बिल्कुल शांत
साली- और अब?
जीजा- अब मुझे शांत रहने नहीं देतीं..
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मजेदार फनी जोक्स
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पति- आज खाना क्यों नहीं बनाया?
पत्नी- गिर गई थी लग गई….
पति- कहां गिर गई थी और क्या लग गई थी?
पत्नी- तकिये पर गिर गई थी और आंख लग गई थी।
हिंदी जोक्स: देवर- भाभी आप इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? जवाब सुनकर हो गया बहोश
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वायरल चुटकुले
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बीवी ने पति को मैसेज किया - आपको पड़ोसन कैसी लगती है...?
बीवी को खुश करने के लिए पति ने रिप्लाई किया -
एकदम बंदरिया जैसी...!
बीवी - ठीक है तो आते समय मेरे लिए दो साड़ी लेते आना, नहीं तो ये मैसेज पड़ोसन को दिखा दूंगी...!
फनी जोक्स: टीचर- तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते हो? चिंटू का जवाब सुनकर डे मारा डंडा
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वायरल फनी जोक्स
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चिंटू- अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है ?
मिंटू- सौ फीसदी !!!
चिंटू- सौ फीसदी... क्या मतलब?
मिंटू- मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है, वह जरूर मरता है।
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं )