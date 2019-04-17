"72" के फेर में फंस गए राहुल गांधी! Viral Video देख यूजर्स हंस-हंस कर हुए लोट-पोट

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी।
- फोटो : twitter
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Rahul Gandhi
- फोटो : ANI
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नरेंद्र मोदी-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
- फोटो : Twitter