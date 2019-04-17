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"72" के फेर में फंस गए राहुल गांधी! Viral Video देख यूजर्स हंस-हंस कर हुए लोट-पोट

फीचर डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Wed, 17 Apr 2019 07:08 PM IST
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी।
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। - फोटो : twitter
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। केरल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की ये रैली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 
 
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। - फोटो : twitter
- फोटो : twitter
- फोटो : twitter
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi - फोटो : ANI
नरेंद्र मोदी-राहुल गांधी (फाइल फोटो)
नरेंद्र मोदी-राहुल गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : Twitter
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