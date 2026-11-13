वायरल जोक्स: डॉक्टर की सलाह सुनकर मरीज ने कही ऐसी बात, पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां ही हमारे दिन को खास बनाती हैं। कभी सुबह की अच्छी शुरुआत, कभी दोस्तों के साथ गपशप, तो कभी परिवार के बीच बैठकर हंसने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है। वैसे ही कई बार डॉक्टर के पास जाने का अनुभव भी सिर्फ दवा और जांच तक सीमित नहीं रहता। मरीज अपनी परेशानी बताने पहुंचते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान कुछ ऐसे मजेदार सवाल-जवाब हो जाते हैं कि गंभीर माहौल में भी हंसी छूट जाती है। डॉक्टर की समझदारी और मरीजों के अनोखे जवाब कई बार ऐसा माहौल बना देते हैं, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। तो चलिए, आज पढ़ते हैं डॉक्टर और पेशेंट के कुछ ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।





पेशेंट - डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त बहुत तेज हो गई है।

डॉक्टर - ऐसा कैसे पता चला?

पेशेंट - आप ही बताइए, मैं यहां किसलिए आया था?

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Amar Ujala

डॉक्टर - आपको आराम की बहुत जरूरत है। कुछ दिन काम से दूर रहिए।

पेशेंट - डॉक्टर साहब, इसकी दवा भी लिख दीजिए।

डॉक्टर - आराम करने के लिए दवा की क्या जरूरत है?

पेशेंट - घर पर सबको कैसे समझाऊंगा कि डॉक्टर ने काम न करने को कहा है!

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adoeb Stock

पेशेंट - डॉक्टर साहब, मुझे सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत थकान होती है।

डॉक्टर - तो लिफ्ट का इस्तेमाल किया कीजिए।

पेशेंट - करता हूं, लेकिन लिफ्ट तक पहुंचने के लिए भी तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - आप रोज कितनी देर टहलते हैं?

पेशेंट - करीब आधा घंटा।

डॉक्टर - बहुत अच्छी बात है। कहां टहलते हैं?

पेशेंट - घर में ही, जब मेरी पत्नी कुछ मंगाने के लिए आवाज लगाती है।

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5 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala