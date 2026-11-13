मजेदार चुटकुले: सितारा- तुम हर चीज की फोटो क्यों खींचती हो? तारा ने दिया ऐसा जवाब कि हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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दोस्ती की खूबसूरती ही यही है कि इसमें छोटी-छोटी बातें भी बड़ी खुशी दे जाती हैं। कभी साथ बैठकर चाय पीना, कभी बिना किसी खास वजह के ठहाके लगाना तो कभी एक-दूसरे की खिंचाई करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलना। दिनभर की भागदौड़ के बीच अगर किसी दोस्त का फोन आ जाए या उससे कुछ देर मुलाकात हो जाए तो थकान भी कम लगने लगती है। सखियों की दोस्ती में तो बातों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। एक अपनी परेशानी सुनाती है तो दूसरी ऐसा जवाब देती है कि परेशानी कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती है। तारा और सितारा भी ऐसी ही दो सहेलियां हैं, जिनकी बातचीत में हंसी का तड़का हमेशा लगा रहता है। इनके मजेदार सवाल-जवाब पढ़कर आप भी अपनी किसी खास सहेली को जरूर याद करेंगे।





तारा - कल मैंने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी, उसमें लिखा था कि इस साल मैं बहुत कुछ सीखूंगी।

सितारा - फिर कितना सीखा?

तारा - इतना कि अब पुराने वादे पढ़कर खुद पर हंसी आती है।

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सितारा - तारा, तुम हर चीज की फोटो क्यों खींचती हो?

तारा - ताकि बाद में याद रहे कि मैंने जिंदगी में क्या-क्या किया है।

सितारा - और जो काम नहीं किए?

तारा - उनकी फोटो खींचने के लिए तो पहले करना पड़ेगा न!

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तारा - मैंने तय किया है कि अब से हर काम समय पर करूंगी।

सितारा - बहुत बढ़िया! शुरुआत कब से कर रही हो?

तारा - कल से।

सितारा - तुम्हारा कल तो बहुत व्यस्त रहता है!

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सितारा - तारा, तुमने अपनी अलमारी इतनी व्यवस्थित कैसे कर ली?

तारा - बहुत आसान है। जो कपड़े नहीं मिलते, उन्हें ढूंढ़ना बंद कर देती हूं।

सितारा - फिर पहनती क्या हो?

तारा - जो सबसे पहले हाथ में आ जाए, वही आज का फैशन है।

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