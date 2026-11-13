Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations

मजेदार चुटकुले: सितारा- तुम हर चीज की फोटो क्यों खींचती हो? तारा ने दिया ऐसा जवाब कि हो जाएंगे लोटपोट

Fri, 13 Nov 2026 12:43 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 13 Nov 2026 12:43 PM IST
सार

Majedar Chutkule: तारा और सितारा की दोस्ती की तरह हर सहेली के बीच कुछ ऐसी बातें जरूर होती हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। कभी मजेदार बहाने, तो कभी एक-दूसरे की आदतों पर चुटकी लेना, दोस्ती के इन्हीं पलों को खास बनाता है। इन जोक्स को पढ़िए और अपनी किसी प्यारी सहेली के साथ भी साझा कीजिए।
 

विज्ञापन
Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

दोस्ती की खूबसूरती ही यही है कि इसमें छोटी-छोटी बातें भी बड़ी खुशी दे जाती हैं। कभी साथ बैठकर चाय पीना, कभी बिना किसी खास वजह के ठहाके लगाना तो कभी एक-दूसरे की खिंचाई करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलना। दिनभर की भागदौड़ के बीच अगर किसी दोस्त का फोन आ जाए या उससे कुछ देर मुलाकात हो जाए तो थकान भी कम लगने लगती है। सखियों की दोस्ती में तो बातों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। एक अपनी परेशानी सुनाती है तो दूसरी ऐसा जवाब देती है कि परेशानी कुछ देर के लिए पीछे छूट जाती है। तारा और सितारा भी ऐसी ही दो सहेलियां हैं, जिनकी बातचीत में हंसी का तड़का हमेशा लगा रहता है। इनके मजेदार सवाल-जवाब पढ़कर आप भी अपनी किसी खास सहेली को जरूर याद करेंगे।




तारा - कल मैंने अपनी पुरानी डायरी पढ़ी, उसमें लिखा था कि इस साल मैं बहुत कुछ सीखूंगी।
सितारा - फिर कितना सीखा?
तारा - इतना कि अब पुराने वादे पढ़कर खुद पर हंसी आती है।
Trending Videos
Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock

सितारा - तारा, तुम हर चीज की फोटो क्यों खींचती हो?
तारा - ताकि बाद में याद रहे कि मैंने जिंदगी में क्या-क्या किया है।
सितारा - और जो काम नहीं किए?
तारा - उनकी फोटो खींचने के लिए तो पहले करना पड़ेगा न!

Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations
फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

तारा - मैंने तय किया है कि अब से हर काम समय पर करूंगी।
सितारा - बहुत बढ़िया! शुरुआत कब से कर रही हो?
तारा - कल से।
सितारा - तुम्हारा कल तो बहुत व्यस्त रहता है!

विज्ञापन
विज्ञापन
Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

सितारा - तारा, तुमने अपनी अलमारी इतनी व्यवस्थित कैसे कर ली?
तारा - बहुत आसान है। जो कपड़े नहीं मिलते, उन्हें ढूंढ़ना बंद कर देती हूं।
सितारा - फिर पहनती क्या हो?
तारा - जो सबसे पहले हाथ में आ जाए, वही आज का फैशन है।

विज्ञापन
Funny Best Friends Jokes Tara and Sitaras Hilarious Conversations
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

तारा - सितारा, तुम्हें पता है कि मैं अब किसी की बातों में नहीं आती।
सितारा - अच्छा! ये फैसला कैसे लिया?
तारा - कल तुमने कहा था कि पांच मिनट में तैयार हो जाऊंगी, मैं दो घंटे इंतजार करती रही। अब भरोसा करना बंद कर दिया है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)


 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed