जोक्स हिंदी: दादा- क्या हुआ बेटा, तुम बहुत जल्दी घर आ गए, लड़के का जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स हिंदी: अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक औरत थाली लेके मंदिर जा रही थी

अचानक एक आदमी आता है और बोलता है

आदमी- बहन जी पिंकी आपकी ही बेटी हैं ना ?

औरत- हां तो

आदमी- आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज जाने के बहाने कहां जाती है

औरत- मेरे को क्या

आदमी- लेकिन वो तो आपकी बेटी है

औरत- तो फिर तेरे को क्या?



2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक लड़का स्कूल से जल्दी घर आ गया...

दादा- क्या हुआ बेटा, तुम बहुत जल्दी घर आ गए।

लड़का- हां दादा, मैंने एक मच्छर को मारा तो टीचर ने भगा दिया।

दादा- क्या? तुम सच बोल रहे हो, एक मच्छर मारने के लिए स्कूल से भगा दिया।

लड़का- मच्छर टीचर के गाल पर बैठा हुआ था।



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3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik