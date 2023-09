Jokes: जब पंडितजी ने महिला को बताया घर की खुशहाली का उपाय, पढ़िए मजेदार जोक्स

1 of 5

Jokes in Hindi: आज कल की भागमभाग जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो कठिन से कठिन समय आसानी से बीत जाता है। स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। जोक्स और चुटकुले पढ़कर हंसते हंसते इंसान का समय कट जाता है। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले ( Jokes And Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



टीचर ने साइंस लैब में अपनी जेब से एक सिक्का

निकाला और एसिड में डाला, फिर छात्र से पूछा -

कि ये सिक्का घुल जाएगा या नहीं...?

छात्र- सर नहीं घुलेगा...!

टीचर- शाबाश... लेकिन तुम्हें कैसे पता...?

छात्र- सर अगर एसिड में डालने से अगर सिक्का घुलता, तो आप सिक्का हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से निकालते...!