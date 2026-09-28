हिंदी जोक्स: शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता? साली का जवाब सुनकर जीजा के उड़े होश

1 of 5 आज के मजेदार जोक्स - फोटो : freepik







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फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।









जीजा- शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह,

गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता?

साली- ताकि दुल्हन एक साथ दो गधो को देखकर,

बेहोश न हो जाए....







एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है

एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,

तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और

वो खांसते-खांसते मर गया

साली रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके, जीजा जी

बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़की- मुझे इमोशनल लड़के बहुत पसंद हैं

लड़का- वो तालाब देख रही है

लड़की- हां... क्यों?

लड़का- वो मेरे ही आंसुओं से भरा है.......

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सुरेश-कल गर्लफ्रेंड की शादी में गया था

रमेश- फिर क्या हुआ?

सुरेश- वहां 2 और गर्लफ्रेंड बन गईं

अब उनकी भी शादी में जाऊंगा

सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई.....







सोनू को गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला

राजू- क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाएगा

सोनू- गर्लफ्रेंड थी तो क्या हुआ? जाऊंगा तो मैं जरूर

प्यार अपनी जगह, बटर चिकन अपनी जगह....

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : freepik