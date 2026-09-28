हिंदी जोक्स: शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता? साली का जवाब सुनकर जीजा के उड़े होश

फनी जोक्स: बीते वर्षों में जिंदगी इतनी भागमभाग हो चुकी है कि सेहतमंद रहना भी एक चुनौती बन गई है। लोगों को अपना ख्याल रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर आप हर दिन नियमित रूप से हंसते हैं, तो सेहत को काफी फायदा होता है। इसके साथ ही आप मानसिक तौर पर तरोताजा महसूस करते हैं। इसलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
जीजा- शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह,
गधे पर चढ़कर क्यों नहीं आता?
साली- ताकि दुल्हन एक साथ दो गधो को देखकर,
बेहोश न हो जाए....
एक पढ़े लिखे आदमी की शादी गांव में हो जाती है
एक दिन वह अपनी ससुराल में खाना खा रहा होता है,
तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और
वो खांसते-खांसते मर गया
साली रोते-रोते बोली- पानी भी नहीं मांग सके, जीजा जी
बेचारे वाटर-वाटर कहते हुए मर गए.......
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वायरल चुटकुले
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लड़की- मुझे इमोशनल लड़के बहुत पसंद हैं
लड़का- वो तालाब देख रही है
लड़की- हां... क्यों?
लड़का- वो मेरे ही आंसुओं से भरा है.......
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जोक्स का खजाना
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मजेदार फनी जोक्स
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सुरेश-कल गर्लफ्रेंड की शादी में गया था
रमेश- फिर क्या हुआ?
सुरेश- वहां 2 और गर्लफ्रेंड बन गईं
अब उनकी भी शादी में जाऊंगा
सुनकर रमेश की बोलती बंद हो गई.....
सोनू को गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड मिला
राजू- क्या तू अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में जाएगा
सोनू- गर्लफ्रेंड थी तो क्या हुआ? जाऊंगा तो मैं जरूर
प्यार अपनी जगह, बटर चिकन अपनी जगह....
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जोक्स इन हिंदी
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पति- खाना खाते समय, एक रोटी और देना
पत्नी- रोटी तो खत्म हो गई
पति- ऐसे कैसे?
पत्नी- वैसे ही जैसे कल साड़ी लाने के लिए,
आपके पैसे खत्म हुए थे.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)