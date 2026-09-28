जोक्स: पत्नी- मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

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हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा खुश रहे। जब आप तनाव से दूर रहेंगे, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। तनाव से कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हम आपको मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले, जो आपको हंसाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला.....





पत्नी (पति से)- सुनिए क्या मैं मोटी लग रही हूं क्या?

पति- नहीं तो

पत्नी- झूठ मत बोलो

पति- सच में, तुम बिल्कुल हाथी जैसी भी नहीं लग रही हो.....







पत्नी- सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?

पति- क्योंकि शादी के बाद सारे गम

पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी

बे-गम हो जाती है......

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लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब

लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं

साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,

उसे मौनव्रत कहते हैं

लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....

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दामाद (ससुर से)- मेरी दिल की तमन्ना है,

आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं

ससुर- फिर इसमें दिक्कत क्या है?

दामाद- पर वो 72 किलो की है,

दिल को कैसे समझाऊं

ससुर बेहोश......







घर जमाई बने दामाद ने ससुर से कहा-

इतनी शराब मत पिया करो पापा जी

ससुर- पीने दे बेटा पीने दे

क्या लेकर आए थे साथ क्या लेकर जाना है?

दामाद- इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी

क्या जाओगे?

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