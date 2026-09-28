जोक्स: पत्नी- मैं मोटी लग रही हूं क्या? पति का जवाब पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

हिंदी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हमेशा खुश रहे। जब आप तनाव से दूर रहेंगे, तो कई बीमारियों से बच सकते हैं। तनाव से कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। अच्छे खानपान और अच्छी हवा के साथ इंसान को सेहतमंद रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है, क्योंकि हंसी-मजाक इंसान को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हम आपको मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स और चुटकुले, जो आपको हंसाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला.....
पत्नी (पति से)- सुनिए क्या मैं मोटी लग रही हूं क्या?
पति- नहीं तो
पत्नी- झूठ मत बोलो
पति- सच में, तुम बिल्कुल हाथी जैसी भी नहीं लग रही हो.....
पत्नी- सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं?
पति- क्योंकि शादी के बाद सारे गम
पति के हिस्से में आ जाते हैं और पत्नी
बे-गम हो जाती है......
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फनी जोक्स
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लड़के ने साधु बाबा से पूछा मौनव्रत का मतलब
लड़का- बाबा मौनव्रत किसे कहते हैं
साधु- जब हम कई साल नहीं बोलते हैं,
उसे मौनव्रत कहते हैं
लड़का- हम लोग उसे शादी कहते हैं.....
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मजेदार फनी जोक्स
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गर्लफ्रेंड- जानू तुम सिगरेट-शराब पीना छोड़ दो
बॉयफ्रेंड- छोड़ दिया
गर्लफ्रेंड- आज से रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो
बॉयफ्रेंड- ठीक है
गर्लफ्रेंड- सो स्वीट जानू, मुझसे शादी करोगे?
बॉयफ्रेंड- इतना सुधरने के बाद भी मैं तुझसे शादी करुंगा......
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मजेदार जोक्स
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दामाद (ससुर से)- मेरी दिल की तमन्ना है,
आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं
ससुर- फिर इसमें दिक्कत क्या है?
दामाद- पर वो 72 किलो की है,
दिल को कैसे समझाऊं
ससुर बेहोश......
घर जमाई बने दामाद ने ससुर से कहा-
इतनी शराब मत पिया करो पापा जी
ससुर- पीने दे बेटा पीने दे
क्या लेकर आए थे साथ क्या लेकर जाना है?
दामाद- इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी
क्या जाओगे?
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी अपने पति से मिलने जेल गई
वहां से बाहर आने पर उसने जेलर से कहा-
तुम लोग मेरे पति से इतना काम क्यों करवाते हो?
जेलर- कौन सा काम मैडम?
वो तो सिर्फ खाता है, पीता है और सोता है
औरत- तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं कि
वो सुरंग खोद रहे हैं......
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)