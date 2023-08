Jokes in Hindi: टीचर- ऐसी जगह का नाम बताओ जहां तुम अकेला महसूस करते हो, छात्र ने दिया गजब का जवाब

Jokes in Hindi - फोटो : अमर उजाला

Jokes in Hindi: हंसने से हर किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हंसने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी समय मिले खुलकर हंसना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी लोगों को हंसने की सलाह देते हैं। जोक्स और चुटकुले हंसाने में काफी मदद करते हैं। इस अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी आप हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



नौकरानी- मेम साब जल्दी आइये,

आपके बच्चे ने मच्छर खा लिया है...

मालकिन- अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ,

नौकरानी- मालकिन घबराने की कोई बात नहीं,

मैंने बच्चे को All Out पिला दिया है...