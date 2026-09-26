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जोक्स: पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? पति का जवाब सुनकर हो गई आगबबूला

Sat, 26 Sep 2026 03:22 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 03:22 PM IST
सार

जोक्स: अगर आप भी हर दिन की भागदौड़ और तनाव के बीच स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं, तो दिन की शुरुआत हंसी के साथ करें। सुबह-शाम खुलकर हंसने से मन हल्का रहता ह और आप बेहतर महसूस करते हैं। आपकी मुस्कान को बरकरार रखने के लिए हम कुछ जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी और आप ठहाके लगाएंगे। 

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पति पत्नी के मजेदार जोक्स - फोटो : अमर उजाला
जोक्स: हंसी-खुशी से भरे माहौल में मन को सुकून मिलता है और तनाव से दूर रहने में भी मदद मिलती है। हर दिन की भागदौड़ भरी जिंदगी और परेशानियों के बीच कुछ पल हंस लेने से मन खुशी से भर जाता है। इसीलिए चुटकुले और मजेदार जोक्स लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। अगर आप भी कुछ देर के लिए अपने तनाव को भूलकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार और वायरल जोक्स जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप ठहाके लगा सकते हैं। 


मम्मी ने पिंटू से कहा
मम्मी- किचन से जरा छोटी वाली गिलास ले लाना...
पिंटू - मुझे यहां पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है ...
मम्मी- चूल्हा दिखाई दे रहा है...
पिंटू - हां...
मम्मी- अब एक काम कर चूल्हा जला...अब उसके ऊपर अपना मोबइल रख दे...
तब दिख दिखेगी गिलास

 
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? 
पति- नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, 
पत्नी- कैसी गलतफलमी? 
पति- यही कि मैं सो रहा था। 
 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पत्नी- बहुत मोटे हो गए हो तुम।
पति- तुम भी तो कितनी मोटी हो गई हो।
पत्नी- पर मैं तो मां बनने वाली हूं।
पति- तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूं।


जोक्स: मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पत्नी की बात सुनकर पति ने पकड़ा सिर

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पति- तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है।
पत्नी- कौन सा फायदा?
पति- मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई।

देसी चुटकुले: ससुराल फोन कर दामाद ने सास से कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पंडित- ग्रह दशा खराब है, रोज सुबह कुत्ते को रोटी और दूध देना।
लड़का, अपने दोस्त से: सुन बे, कल से तेरा सुबह 
का नाश्ता मेरी तरफ से, याद से आ जाना…

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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