जोक्स: पत्नी- तुम मुझे सोते हुए गाली दे रहे थे? पति का जवाब सुनकर हो गई आगबबूला





मम्मी ने पिंटू से कहा

मम्मी- किचन से जरा छोटी वाली गिलास ले लाना...

पिंटू - मुझे यहां पर कहीं भी गिलास दिखाई नहीं दे रहा है ...

मम्मी- चूल्हा दिखाई दे रहा है...

पिंटू - हां...

मम्मी- अब एक काम कर चूल्हा जला...अब उसके ऊपर अपना मोबइल रख दे...

तब दिख दिखेगी गिलास





हंसी-खुशी से भरे माहौल में मन को सुकून मिलता है और तनाव से दूर रहने में भी मदद मिलती है। हर दिन की भागदौड़ भरी जिंदगी और परेशानियों के बीच कुछ पल हंस लेने से मन खुशी से भर जाता है। इसीलिए चुटकुले और मजेदार जोक्स लोगों के बीच पसंद किए जाते हैं। अगर आप भी कुछ देर के लिए अपने तनाव को भूलकर हंसना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ मजेदार और वायरल जोक्स जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप ठहाके लगा सकते हैं।