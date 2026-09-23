फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi

हिंदी जोक्स: सुहागरात के दिन पति- अगर मैं मर गया तो? पत्नी की बात सुनकर लगा सदमा

Wed, 23 Sep 2026 07:03 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 23 Sep 2026 07:03 PM IST
सार

हिंदी जोक्स: अगर आप सुबह और शाम हंसते रहते हैं, तो आप जीवनभर तनाव से दूर रहते हैं। हंसते रहने से इंसान का मन पसन्न रहता है। इसकी वजह से हमेशा तनाव मुक्त रहता है। हंसने से किसी खास मौके की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप किसी भी समय हंस सकते हैं।

विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi
जोक्स - फोटो : अमर उजाला

हिंदी जोक्स:  इंसान को हंसने से कई फायदे होते हैं। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और शरीर सेहतमंद रहता है। मन प्रसन्न रहने से मानिसक तनाव दूर होता है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियां इंसान से दूर रहती हैं। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पति-पत्नी की लड़ाई हो गई दिनभर चुपचाप रहने के बाद 
पत्नी, पति के पास आकर बोली- इस तरह झगड़ा करने बाद अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूं।
पति- ठीक है, क्या करना है? 
पत्नी- तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूं। 
 
Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सुहागरात को पति अपनी बीवी की गोद में लेटा था। 
पति- अगर मैं मर गया तो? 
पत्नी- ऐसा मत कहो जानू।
पति- अगर मैं मर गया तो क्या तुम तुरंत शादी करोगी? 
पत्नी- नहीं तुरंत नहीं, 2 -3 महीने तो रुकना पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे? 
बेचारा पति अभी भी सदमे में है। 

Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

 टीचर- तुम देर से क्यों आए?
पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण
टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?
पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'...!
टीचर ने फिर की धुनाई

जोक्स: ट्रेन में सीट पर लड़की को बैठाना लड़के को पड़ गया भारी, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

विज्ञापन
विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi
Funny jokes - फोटो : freepik

पत्नी- क्या तुम मुझसे प्यार करते हो...? 
पति- हां...! 
पत्नी- लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है...! 
पति- प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते...! 

जोक्स: संसार में सबसे अधिक लाभदायक जानवर कौन सा है? पप्पू का जवाब सुनकर टीचर के उड़े होश

विज्ञापन
Husband Wife Jokes in Hindi Pati Patni jokes in Hindi Chutkule in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति भागा भागा होटल के मेनेजर के पास आया और चिल्लाता हुआ बोला 
जल्दी चलो, मेरी बीवी खिड़की से कूद कर जान देना चाहती है 
मेनेजर-मैं क्या करूं 
पति- खिड़की नहीं खुल रही है।

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed