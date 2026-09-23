हिंदी जोक्स: सुहागरात के दिन पति- अगर मैं मर गया तो? पत्नी की बात सुनकर लगा सदमा

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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हिंदी जोक्स: इंसान को हंसने से कई फायदे होते हैं। हंसने से इंसान का मन प्रसन्न रहता है और शरीर सेहतमंद रहता है। मन प्रसन्न रहने से मानिसक तनाव दूर होता है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियां इंसान से दूर रहती हैं। जोक्स और चुटकुले इंसान को हंसाने में काफी मदद करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



पति-पत्नी की लड़ाई हो गई दिनभर चुपचाप रहने के बाद

पत्नी, पति के पास आकर बोली- इस तरह झगड़ा करने बाद अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूं।

पति- ठीक है, क्या करना है?

पत्नी- तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूं।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

सुहागरात को पति अपनी बीवी की गोद में लेटा था।

पति- अगर मैं मर गया तो?

पत्नी- ऐसा मत कहो जानू।

पति- अगर मैं मर गया तो क्या तुम तुरंत शादी करोगी?

पत्नी- नहीं तुरंत नहीं, 2 -3 महीने तो रुकना पड़ेगा नहीं तो लोग क्या कहेंगे?

बेचारा पति अभी भी सदमे में है।

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik