जोक्स: प्रेमिका- तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्रेमी ने दिया झन्नाटेदार जवाब

जोक्स: मानसिक तनाव से दूर रहने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। आज कल की भागमभाग जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। हंसने से आप तनाव से दूर रहते हैं। इसके साथ ही कई तरह की बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर कुछ देर के लिए आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला।





पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे

बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी

पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे

पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया

पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे

पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था,

अब आप आराम से मर जाइए...!

