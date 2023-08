Jokes Hindi: पुलिस- हम पुलिस वाले हैं दरवाजा खोलो, चिंटू ने दिया मजेदार जवाब

Jokes in Hindi - फोटो : iStock

Majedar Jokes in Hindi: वर्तमान समय में लोगों पर काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से हर दिन हंसते हैं, तो आप मानसिक तनाव और कई बीमारियों से दूर रहते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम हर दिन खुलकर हंसें और मुस्कुराएं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स ( Funny Jokes in Hindi) लेकर आए हैं। आप इन जोक्स (Majedar Jokes in Hindi) को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



दामाद लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकल रहा था.

सास- क्या हुआ दामाद जी, ऐसे क्यों चल रहे हो?

दामाद- आपकी बेटी ने टांग तोड़ दी

सास- ओह, शाम को जल्दी घर आ जाना…

आपके साले को देखने लड़की वाले आ रहे हैं

दामाद- अरे, मेरी खुद की पसंद इतनी खराब थी, दूसरे का फैसला मैं क्या ख़ाक लूंगा।