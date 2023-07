Funny Jokes: एक मच्छर परेशान बैठा था, वजह जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जोक्स - फोटो : Twitter







Hindi Chutkule: वर्तमान समय में खुद को स्वस्थ रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। लोग अपना काम के दबाव में अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर आप इस चुनौती को आसान करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन हंसने की आदत डाल लेनी चाहए। दरअसल हमारी हंसी से हमें कई तरह के फायदे मिलते हैं। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है और दिल की बीमारी का खतरा भी दूर होता है। हंसने से आपका मन प्रसन्न रहता है, तो आप कई परेशानियों से बच रहते हैं। हंसने से रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इसीलिए हम आपको हंसाने लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



खाना पकाते समय पत्नी गुनगुनाकर रोमांटिक अंदाज में अपने पति से बोली...

अगर तुम मिल जाओ... जमाना छोड़ देंगे हम

पति ने भी रोमांटिक अंदाज में बोला...

अगर तुम जमाना छोड़ जाओ... दूसरी ढूंढ लेंगे हम

पति-पत्नी में जोरदार झगडा हुआ

पत्नी अपना घर छोडकर मायके चली गई

वो ईतने गुस्से में थी की पति के रास्ते से ही मैसेज किया कि

अब अपने फोन से मेरा नम्बर भी डलीट कर देना

पती ने रिप्लाई किया- Who Is This??

एक मच्छर परेशांन बैठा था

दूसरे ने पूछा- भाई क्या हुआ तुझे??

पहला बोला- यार गजब हो रहा है

चूहेदानी में चूहा,

साबुदानी में साबुन

मगर मच्छरदानी में आदमी सो रहा है

मौंटू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है

शौंटी- सिरदर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करो

मौंटी- क्यों?

शौंटी- तुमने सुना नहीं है, जहर ही जहर को मारता है

लडका- तुम्हारा नाम क्या है???

लडकी- तमन्ना.

लडका- फिर तो तुम्हारे पापा का नाम सरफरोशी होगा??

लडकी- क्यों??

लडका- क्योंकी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है