हिंदी जोक्स: युवक- मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है? तांत्रिक ने दिया ऐसा जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महिला तांत्रिक पर आधारित 10 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन चुटकुलों में किसी तरह की फूहड़ता नहीं है। बस हल्की-फुल्की नोकझोंक, मजेदार सवाल और ऐसे जवाब हैं, जिन्हें पढ़कर आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हंसी का यह सिलसिला।

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को थोड़ी हंसी और मनोरंजन की जरूरत होती है। कभी ऑफिस का काम सिरदर्द बन जाता है तो कभी घर की जिम्मेदारियां दिमाग घुमा देती हैं। ऐसे में अगर कोई मजेदार चुटकुला पढ़ने को मिल जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। खासकर जब चुटकुलों में कोई ऐसा किरदार हो, जिसकी बातें और जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाए।

आदमी - मैडम, मेरे पति यानी मेरी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं सुनती। कोई उपाय बताइए। महिला तांत्रिक - जब वह बोल रही हो, तब ध्यान से सुन लिया करो। आदमी - इससे क्या होगा? महिला तांत्रिक - कम से कम घर में यह शिकायत तो खत्म हो जाएगी कि तुम सुनते नहीं हो!

एक बेरोजगार युवक महिला तांत्रिक के पास पहुंचा। युवक - मैडम, मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है? महिला तांत्रिक - तुम्हारी किस्मत में नौकरी तो दिख रही है। युवक खुशी से - सच में! कब मिलेगी? महिला तांत्रिक - यह तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल जरूर दिख रहा है। नौकरी ढूंढने के लिए इसे भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो!

एक महिला परेशान होकर महिला तांत्रिक के पास पहुंची। महिला - मैडम, मेरे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कोई उपाय बताइए। महिला तांत्रिक - घर में सब लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं? महिला - जी नहीं, सब अपनी-अपनी सुनाते हैं। महिला तांत्रिक - फिर तो समस्या का कारण मिल गया। घर में स्पीकर बहुत हैं, लेकिन श्रोता कोई नहीं!