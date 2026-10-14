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हिंदी जोक्स: युवक- मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है? तांत्रिक ने दिया ऐसा जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Wed, 14 Oct 2026 03:41 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 14 Oct 2026 03:41 PM IST
सार

Hindi Jokes: महिला तांत्रिक पर आधारित ये चुटकुले हल्के-फुल्के मनोरंजन के लिए हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है। चाहे नौकरी की चिंता हो, पैसों की कमी हो या घर में होने वाली नोकझोंक, कई बार किसी परेशानी पर हंस लेने से मन हल्का हो जाता है।

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Hilarious Woman Tantrik Jokes With Unexpected Punchlines goes Viral on Internet
मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को थोड़ी हंसी और मनोरंजन की जरूरत होती है। कभी ऑफिस का काम सिरदर्द बन जाता है तो कभी घर की जिम्मेदारियां दिमाग घुमा देती हैं। ऐसे में अगर कोई मजेदार चुटकुला पढ़ने को मिल जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। खासकर जब चुटकुलों में कोई ऐसा किरदार हो, जिसकी बातें और जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाए।



इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महिला तांत्रिक पर आधारित 10 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन चुटकुलों में किसी तरह की फूहड़ता नहीं है। बस हल्की-फुल्की नोकझोंक, मजेदार सवाल और ऐसे जवाब हैं, जिन्हें पढ़कर आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हंसी का यह सिलसिला।
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Hilarious Woman Tantrik Jokes With Unexpected Punchlines goes Viral on Internet
लेटेस्ट चुटकुले - फोटो : Adobe Stock

आदमी - मैडम, मेरे पति यानी मेरी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं सुनती। कोई उपाय बताइए।
महिला तांत्रिक - जब वह बोल रही हो, तब ध्यान से सुन लिया करो।
आदमी - इससे क्या होगा?
महिला तांत्रिक - कम से कम घर में यह शिकायत तो खत्म हो जाएगी कि तुम सुनते नहीं हो!

Hilarious Woman Tantrik Jokes With Unexpected Punchlines goes Viral on Internet
वायरल फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

एक बेरोजगार युवक महिला तांत्रिक के पास पहुंचा।
युवक - मैडम, मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है?
महिला तांत्रिक - तुम्हारी किस्मत में नौकरी तो दिख रही है।
युवक खुशी से - सच में! कब मिलेगी?
महिला तांत्रिक - यह तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल जरूर दिख रहा है। नौकरी ढूंढने के लिए इसे भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

एक महिला परेशान होकर महिला तांत्रिक के पास पहुंची।
महिला - मैडम, मेरे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कोई उपाय बताइए।
महिला तांत्रिक - घर में सब लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं?
महिला - जी नहीं, सब अपनी-अपनी सुनाते हैं।
महिला तांत्रिक - फिर तो समस्या का कारण मिल गया। घर में स्पीकर बहुत हैं, लेकिन श्रोता कोई नहीं!

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

एक महिला अपने पति का भविष्य जानने महिला तांत्रिक के पास पहुंची।
महिला - मैडम, मेरे पति का भविष्य कैसा है?
महिला तांत्रिक - बहुत उज्ज्वल है।
महिला खुशी से - सच में! कैसे?
महिला तांत्रिक - क्योंकि आपने अभी-अभी कहा है कि घर का सारा काम अब वही करेंगे!

एक छात्र महिला तांत्रिक के पास पहुंचा।
छात्र - मैडम, क्या मैं इस बार परीक्षा में पास हो जाऊंगा?
महिला तांत्रिक - तुम्हारी मेहनत कैसी चल रही है?
छात्र - बस, आपकी शक्तियों पर भरोसा है।
महिला तांत्रिक - बेटा, मेरी शक्तियां अपनी जगह हैं और तुम्हारी किताबें अपनी जगह। दोनों का मिलना जरूरी है!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

 

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