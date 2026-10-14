हिंदी जोक्स: युवक- मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है? तांत्रिक ने दिया ऐसा जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को थोड़ी हंसी और मनोरंजन की जरूरत होती है। कभी ऑफिस का काम सिरदर्द बन जाता है तो कभी घर की जिम्मेदारियां दिमाग घुमा देती हैं। ऐसे में अगर कोई मजेदार चुटकुला पढ़ने को मिल जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। खासकर जब चुटकुलों में कोई ऐसा किरदार हो, जिसकी बातें और जवाब सुनकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाए।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महिला तांत्रिक पर आधारित 10 मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं। इन चुटकुलों में किसी तरह की फूहड़ता नहीं है। बस हल्की-फुल्की नोकझोंक, मजेदार सवाल और ऐसे जवाब हैं, जिन्हें पढ़कर आपका मूड अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हंसी का यह सिलसिला।
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लेटेस्ट चुटकुले
- फोटो : Adobe Stock
आदमी - मैडम, मेरे पति यानी मेरी पत्नी मेरी एक भी बात नहीं सुनती। कोई उपाय बताइए।
महिला तांत्रिक - जब वह बोल रही हो, तब ध्यान से सुन लिया करो।
आदमी - इससे क्या होगा?
महिला तांत्रिक - कम से कम घर में यह शिकायत तो खत्म हो जाएगी कि तुम सुनते नहीं हो!
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वायरल फनी चुटकुले
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एक बेरोजगार युवक महिला तांत्रिक के पास पहुंचा।
युवक - मैडम, मेरी किस्मत में नौकरी कब लिखी है?
महिला तांत्रिक - तुम्हारी किस्मत में नौकरी तो दिख रही है।
युवक खुशी से - सच में! कब मिलेगी?
महिला तांत्रिक - यह तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे हाथ में मोबाइल जरूर दिख रहा है। नौकरी ढूंढने के लिए इसे भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो!
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वायरल फनी जोक्स
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एक महिला परेशान होकर महिला तांत्रिक के पास पहुंची।
महिला - मैडम, मेरे घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कोई उपाय बताइए।
महिला तांत्रिक - घर में सब लोग एक-दूसरे की बात सुनते हैं?
महिला - जी नहीं, सब अपनी-अपनी सुनाते हैं।
महिला तांत्रिक - फिर तो समस्या का कारण मिल गया। घर में स्पीकर बहुत हैं, लेकिन श्रोता कोई नहीं!
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वायरल जोक्स
- फोटो : freepik
एक महिला अपने पति का भविष्य जानने महिला तांत्रिक के पास पहुंची।
महिला - मैडम, मेरे पति का भविष्य कैसा है?
महिला तांत्रिक - बहुत उज्ज्वल है।
महिला खुशी से - सच में! कैसे?
महिला तांत्रिक - क्योंकि आपने अभी-अभी कहा है कि घर का सारा काम अब वही करेंगे!
एक छात्र महिला तांत्रिक के पास पहुंचा।
छात्र - मैडम, क्या मैं इस बार परीक्षा में पास हो जाऊंगा?
महिला तांत्रिक - तुम्हारी मेहनत कैसी चल रही है?
छात्र - बस, आपकी शक्तियों पर भरोसा है।
महिला तांत्रिक - बेटा, मेरी शक्तियां अपनी जगह हैं और तुम्हारी किताबें अपनी जगह। दोनों का मिलना जरूरी है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)