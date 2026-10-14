चुटकुले: पुलिस की पूछताछ में चोर ने दिखाया ऐसा दिमाग, बहाने ऐसे कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock







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चोर और पुलिस का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में भाग-दौड़, पीछा करने और पकड़े जाने के किस्से आने लगते हैं। फिल्मों में आपने पुलिस को चोर के पीछे दौड़ते और चोर को बचने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते जरूर देखा होगा। लेकिन जब इसी भाग-दौड़ में मजेदार सवाल और चतुर जवाब शामिल हो जाएं तो गंभीर मामला भी हंसी का कारण बन सकता है। कभी चोर अपनी सफाई में ऐसी दलील देता है कि पुलिस वाला भी सोच में पड़ जाता है, तो कभी पुलिस का एक सवाल चोर की सारी होशियारी बाहर ले आता है।



अगर आप भी कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं, जो आपको रोजमर्रा के तनाव से थोड़ी देर दूर ले जाए, तो चोर-पुलिस के ये मजेदार जोक्स जरूर पढ़ें। इनमें पुलिस के सवाल, चोर के बहाने और ऐसे जवाब हैं, जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं हंसी और हाजिरजवाबी से भरे इन चुटकुलों का सिलसिला।

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2 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पुलिसवाला - तुम रात में इस घर में क्या कर रहे थे?

चोर - साहब, मैं तो बस देखने आया था कि लोग रात में चैन से सोते कैसे हैं।

पुलिसवाला - फिर अलमारी क्यों खोल रहे थे?

चोर - साहब, सोने वालों की अलमारी में भी कुछ चैन मिलता है या नहीं, वही देख रहा था!

पुलिसवाला - तुम्हारी जांच अब थाने में होगी। वहां चैन से बैठकर सब समझाना!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - सच-सच बताओ, तुमने चोरी की है?

चोर - साहब, मैं झूठ नहीं बोलता।

पुलिसवाला - तो फिर चोरी कबूल करते हो?

चोर - साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर सवाल का जवाब भी नहीं देता!

पुलिसवाला - अच्छा! अब तुम्हारी चुप्पी का मतलब भी हम ही समझें?

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - तुम्हें कैसे लगा कि मैं पुलिस वाला हूं?

चोर - साहब, आप जहां भी जाते हैं, लोग सीधे खड़े हो जाते हैं।

पुलिसवाला - और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम पकड़े जाने वाले हो?

चोर - साहब, मुझे देखते ही आप भी सीधे खड़े हो गए थे!

पुलिसवाला - तुम्हारी नजर तो तेज है, बस इस्तेमाल सही जगह करना सीखो!

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik