मजेदार चुटकुले: बॉयफ्रेंड की बात सुनकर गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए, पढ़िए धमाकेदार जोक्स

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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चुटकुले और जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।





गर्लफ्रेंड- अभी मुझे छूना मत, हमारा प्यार पवित्र है

शादी के बाद जितना मर्जी छू लेना

बॉयफ्रेंड- ठीक है अभी चलता हूं,

शादी हो जाए तो फोन करके बता देना

बॉयफ्रेंड की बात सुनकर गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए......







बॉयफ्रेंड- डार्लिंग तुम कहां थी,

मैं कल से तुम्हारा फ़ोन लगा रहा हूं,

गर्लफ्रेंड- सॉरी बेबी, मैं फ्रेंड के साथ मॉल में गयी थी,

बहुत सारा सामान ख़रीदा,

बॉयफ्रेंड- wow, क्या क्या लिया दिखाओ?

गर्लफ्रेंड- ज्यादा कुछ नहीं,

बस 2 ब्रेसलेट, 1 रुमाल, और 300 सेल्फ़ी.....

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

नए-नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया

ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया

डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर

सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा- हे प्रभु, मेरी ओर से यह पहली

भेंट स्वीकार कीजिए.....

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 पति-पत्नी के वायरल चुटकुले - फोटो : Freepik

पत्नी- ये तुम हर रोज ऊपर हवा में पत्थर क्यों मारते हो?

पति- कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनती हैं......







पति- तुम्हे कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा

पत्नी- दूसरी शादी तो नहीं करोगे?

पति- पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है.....

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5 of 5 Jija Sali Jokes - फोटो : वायरल फनी जोक्स