जोक्स: बेटा- मुझे शादी नहीं करनी है मुझे सभी औरतों से डर लगता है, बाप का जवाब सुनकर दूसरे दिन ही कर ली शादी

फनी जोक्स: जीवन में सेहतमंद रहने के लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। अगर हम हंसते रहते हैं तो हमारा मन खुश रहता है और हम तनावमुक्त रहते हैं। इसकी वजह से हम कई खतरनाक बीमारियों से बचे रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।





पति-पत्नी के बीच बहस हुई और नौबत मारपीट तक आ पहुंची।

पत्नी बेलन लेकर पति पर झपटी तो उसने बला की फुर्ती दिखाई

और झटपट अलमारी के अन्दर घुस गया।

पत्नी बेलन से अलमारी का दरवाजा खटखटाते हुए बोली- बाहर निकलो।

अन्दर से पति बोला- नहीं निकलूंगा।

पत्नी चिल्लाई- मैं कहती हूं कि बाहर निकलो।

पति भी अलमारी के अन्दर से चिल्लाया- नहीं निकलता।

जोर-जोर की आवाजें सुनकर दो- चार पडोसी भी आ गए और पूछने लगे कि क्या बात है?

पत्नी लगभग चीखती हुई पड़ोसियों से बोली- ये डरपोक आदमी अलमारी के अन्दर घुस गया है,

इसे कह दो कि चुपचाप बाहर निकल आए वरना...

अलमारी के अन्दर से पति दहाड़ा- नहीं निकलता, नहीं निकलता !

आज पूरे मोहल्ले को पता लग ही जाना चाहिए कि इस घर में किस की मर्जी चलती है!