फनी जोक्स: आंटी- बेटी तुम्हारा पति क्या करता है? लड़की का जवाब सुनकर हो गईं चुप

फनी जोक्स: वर्तमान समय की भागमभाग वाली जिंदगी में लोगों को अक्सर बढ़ते काम के दबाव की वजह से तनाव रहता है। ऐसे माहौल में बहुत जरूरी है कि आप अपनी व्यस्त समय के बीच खुद के लिए जरूर कुछ समय निकालें। तनाव से दूर रहने के लिए आप हंस सकते हैं। हंसी आपको मानसिक तनाव से बचाने में मदद करती है और आपको स्वस्थ रखती है। लोग कॉमेडी शोज और चुटकुलों की मदद से हंसते हैं। अगर आपको भी हंसना पसंद है, तो हम आपके लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और खूब हंसेंगे।





पप्पू और उसकी बीबी में झगड़ा हो रहा था।

पप्पू जोर से चिल्लाया-आखिर तुम मुझे समझती क्या हो ?

क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूं जो तुम्हारा हर हुक्म मानूं।

पत्नी ने आसमान की ओर देखकर कहा-

हे भगवान ! मुझे नर्क में भी जगह मत देना जो मैंने इन्हें कभी भी कुत्ता समझा हो...

फिर पप्पू से बोली- और अब तुम मुझ पर इस तरह भौंकना बन्द करो!

