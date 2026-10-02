चुटकुले: सोते वक्त पत्नी ने पति से कही ऐसी बात, पढ़कर पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में चुटकुले काफी मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।
सोते वक्त पत्नी ने पति से कहा-
प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ
मुझे डर लग रहा है
पति- अच्छा बस अपनी ही चिन्ता है
मैं भले ही डर डर के मर जाऊं.....
पत्नी- मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं
मिलती हैंं, तो औरत को क्या मिलता है?
पति- कुछ नहीं,
ऊपरवाला सिर्फ दुखियों की सुनता है.......
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मजेदार फनी जोक्स
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सुरेश- यार मेरे घरवालों ने मुझे घर से निकाल दिया
राजू- क्यों?
सुरेश- बोले कुछ बनकर ही आना
राजू- फिर
सुरेश- मैं 2 घंटे बाद बेशर्म बनके वापस आ गया......
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फनी जोक्स
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सास-बहू जोक्स
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सास-बहू बाजार जा रही थीं
तभी एक अंधा वहां से निकलते हुए बोला-
ऐ हुस्न की मल्लिका, अंधे को 5 रुपए दे दे
सास ने बहू की तरफ देखा और बोली-
दे दो बहू, ये वाकई अंधा है.......
बहू- मांजी, कल जो भिखारी आया था,
वो बहुत गधा था
सास- क्यूं....क्या हुआ?
बहू- कल मैंने उसे खाना दिया था
और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है
सास- कौन-सी किताब?
बहू- खाना पकाना सीखें.....
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वायरल फनी जोक्स
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पंडित जी- बच्चा जीवन के पहले 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे
चिंटू- पंडित जी, उसके बाद?
पंडित जी- फिर आदत पड़ जाएगी, सह लोगे.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)