फनी चुटकुले: डॉक्टर को सुरेश की टांगें देखकर समझ आई उसकी बीमारी, पढ़कर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके

हिंदी जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं।
सुरेश की टांगें नीली पड़ गई
डॉक्टर- जहर है, टांगे काटनी पड़ेंगी
डॉक्टर ने टांगे काटकर नकली लगा दी
दो दिन बाद नकली टांगें भी नीली पड़ गई
डॉक्टर- अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती हैं.....
पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए
डॉक्टर के पास गई
पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए
डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं
पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है
मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....
मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ
छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,
मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे
मास्टर जी बेहोश....
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फनी जोक्स
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साली- जीजा जी, मुझे किसी की नजर लग गई,
मैं क्या करूं?
जीजा- खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाया करो,
सिर्फ आंखों में काजल काफी नहीं है
गले में नींबू, मिर्च और चप्पल लटकाया करो
जीजा की बात सुनकर साली आगबबूला हो गई.......
हिंदी जोक्स: लड़की ने रखा लड़के के लिए व्रत, फिर जो हुआ पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट
मजेदार चुटकुले: मैंने सुना है स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती हैं, देवर की बात सुनकर भाभी ने पकड़ा सिर
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जोक्स का पिटारा
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गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक?
मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक...
ब्वॉयफ्रेंड- क्या तुम मेरी सैलरी से गुजारा कर लोगी?
गर्लफ्रेंड- मैं तो कर लूंगी, पर तुम्हारा क्या होगा...
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वायरल चुटकुले
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बीवी- अच्छा बताओ कि अरैंज और लव मैरिज में
क्या अंतर होता है?
पति- अरैंज मैरिज का मतलब 'बिका हुआ माल वापस न होगा'
और लव मैरिज का मतलब 'पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें.....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)