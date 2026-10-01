फनी चुटकुले: डॉक्टर को सुरेश की टांगें देखकर समझ आई उसकी बीमारी, पढ़कर घर में गूंजने लगेंगे हंसी के ठहाके

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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हिंदी जोक्स: हंसकर काम करने से कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। अगर आप बुरे वक्त में भी हंसते रहते हैं, तो यह समय आसानी से बीत जाता है। जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से आप मानसिक तनाव का शिकार नहीं होते हैं और कई बीमारियों से बच सकते हैं।





सुरेश की टांगें नीली पड़ गई

डॉक्टर- जहर है, टांगे काटनी पड़ेंगी

डॉक्टर ने टांगे काटकर नकली लगा दी

दो दिन बाद नकली टांगें भी नीली पड़ गई

डॉक्टर- अब बीमारी समझ में आई, जींस रंग छोड़ती हैं.....







पत्नी अपने पति के साथ चेकअप कराने के लिए

डॉक्टर के पास गई

पत्नी- डॉक्टर साहब मेरे पति को भी अंदर बुला लीजिए

डॉक्टर- घबराओ नहीं मैं एक शरीफ आदमी हूं

पत्नी- आप समझे नहीं, बाहर आपकी नर्स अकेली है

मुझे आप पर भरोसा है पर अपने पति पर नहीं है.....

2 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला

मास्टर- बेटा कोई प्यार वाली शायरी सुनाओ

छात्र- मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे,

मास्टरजी की है दो बेटी और मै मरता हूं छोटी पे

मास्टर जी बेहोश....

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड ने मुझसे पूछा- चाहोगे मुझे कब तक?

मैंने भी कह दिया- मेरी पत्नी को पता ना चले तब तक...







ब्वॉयफ्रेंड- क्या तुम मेरी सैलरी से गुजारा कर लोगी?

गर्लफ्रेंड- मैं तो कर लूंगी, पर तुम्हारा क्या होगा...

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik