देसी जोक्स: इन मजेदार जोक्स को पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। इसके साथ ही तनाव से भी दूर रखते हैं। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जो खुल कर हंसने में आपकी मदद करेंगे।



देवर- आप बहुत सुंदर हो।

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

दो औरतें बातें करते जा रही थीं...

पहली- पता है, अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए।

दूसरी- हां बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं...!





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik